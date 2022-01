El Gobierno volvió a embestir contra la Corte Suprema

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que la Corte Suprema “tiene una dilación a la hora de hacer justicia” y, en ese sentido, citó el caso de la dirigente Milagro Sala, quien lleva seis años detenida bajo la figura de asociación ilícita, durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada.

"El presidente Alberto Fernández ha expresado en reiteradas oportunidades cuál es la postura del Gobierno con respecto al funcionamiento de la Corte. Lo mismo hizo el ministro de Justicia Martín Soria luego de reunirse con los miembros del Tribunal", comenzó diciendo Cerruti.

"Entendemos que tiene una dilación en hacer Justicia. Hay casos que no se deciden nunca, hay casos que tardan cuatro años, otros en los que se decide arbitrariamente si se resuelve rápido o no y otros que no se tratan", completó la funcionaria nacional.

En ese sentido, Cerruti eligió dos ejemplos para exponer la postura del Gobierno: "El mismo presidente puso de ejemplo lo poco que han tardado algunas Cámaras en resolver algunas acusaciones contra el expresidente, Mauricio Macri, determinando que no existió una asociación ilícita, y cómo hace seis años ya que se mantiene la detención de Milagro Sala con el cargo de asociación ilícita que no ha sido probado y no hay Cámara que se expida sobre el tema".

Sobre Milagro Sala, agregó que el único delito, "si se la pudiera acusar de algún delito y si la Justicia hubiera fallado por algún delito", sería por una pena que ya está absolutamente cumplida, "pero se mantiene la idea de la asociación ilícita para mantenerla en prisión".

"La verdad es que la dilación y la falta de Justicia en Argentina no es un problema que tenga que ver solo con el poder político o con los delitos penales, todos los argentinos y argentinas sufren permanentemente la falta de Justicia. Las causas no son atendidas y sucede mucho con las que tienen que ver con femicidios o violencia de género", añadió Cerruti.