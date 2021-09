En el inicio de campaña, Alberto y Cristina Fernández de Kirchner prometieron "todos los incentivos que hagan falta" para el campo

Alberto Fernández participó junto a Cristina Fernández de Kirchner y a Julián Domínguez, ministro de Agricultura y Ganadería, en la presentación del proyecto de ley de “Fomento al Desarrollo Agroindustrial”, que promueve el agregado de valor para crear empleos y promover inversiones. El presidente y la vicepresidente se mostrarán juntos por primera vez tras la derrota en las PASO.

"Vamos a encontrar el modo de complementar a esta ley todos los incentivos que hagan falta para que la Argentina también desarrolle la agricultura familiar y la bioeconomia para que podamos trabajar en un proyecto que a todos contenga", señaló Alberto.

Con respecto a la ley, agregó: "Es el resultado de un trabajo de más de un año, es el resultado de escucharnos y buscar puntos de encuentro, de ver cómo conciliamos intereses, que no necesariamente son siempre los mismos. Esta ley reivindica la cultura del encuentro y el diálogo”.

Alberto no quiso hablar sobre la derrota en las PASO y se enfocó de lleno en la ley. Igualmente, dejó un mensaje para la oposición: "Pido dejar de lado a los cultores del no se puede. Hay que construir el país que nos merecemos, el país que le diga sí al productor agropecuario, a la ciencia y la tecnología, y no a la división que nos hace seguir parados en el mismo lugar”.

En el acto los que hablaron fueron Alberto Fernández y Julián Domínguez. Cristina Fernández de Kirchner estuvo presente, pero decidió no hablar. El presidente estaba corrido de escena, ya que no aparecía públicamente desde hace una semana atrás, donde estuvo presente en un acto en la localidad de José C. Paz.