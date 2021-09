Patricia Bullrich denunció una fuerte jugada del kirchnerismo para ganar votos

El Frente de Todos comenzó una campaña que trajo mucha indignación tanto en la oposición como en la sociedad. La misma consiste en entregar electrodomésticos en General Rodríguez para intentar convencerlos de que los voten en las elecciones generales de noviembre. Es por eso que Patricia Bullrich aprovechó este hecho para denunciar.

"Luego de las PASO el kirchnerismo entregó electrodomésticos a cambio de votos. Con @DarioKubar visitamos en Gral Rodríguez un comedor que recibió una heladera con rigurosas y miserables instrucciones clientelistas. ¡Con la fuerza del cambio le devolveremos la dignidad a la gente!", denunció Bullrich en Twitter.

"Esta es la heladera que nos dieron el otro día en el Plan Abrazar. Nos dijeron que teníamos que poner el cartel para poder recibirla", señala la mujer en el video que subió la presidenta del PRO.

Y agrega: "Cada vez que nos traían mercadería para entregar a las familias, nos daban el bolsón de merienda y olla popular con el cartel, la pechera, el barbijo de la 13 y la bandera que está colgada. Esas eran la condiciones. Pero ahora resulta que nunca hubo condiciones y nos dijeron que nos olvidemos de toda ayuda que ellos nos traían".

Indignada por lo que le tocó vivir, la mujer continúa: "Ellos me decían que ayudaban a los chicos. Pero ahora me están diciendo que nos olvidemos, entonces me doy cuenta que no era por los pibes".