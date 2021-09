Interna kirchnerista: el intendente que habla de elección "irremontable" y acusa a Axel Kicillof de no escuchar a nadie

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, ratificó la información vertida por MDZ hoy por la mañana en la que varios referentes del Gabinete nacional y dirigentes del Frente de Todos bonaerense alertaron que la elección es "irremontable" y que "firmamos perder por la misma diferencia" y acusó a Axel Kicillof de "encerrarse en su anterior Gabinete".

Para Sujarchuk, "es imprescindible que en la segunda etapa del gobierno se cumplan todos los anhelos de nuestros votantes" y aclaró que "no voy a sacar los pies del plato. Todo lo que digo lo expreso porque he conversado con muchísimos pares míos que sienten lo mismo", y dejó un claro mensaje contra el gobernador Axel Kicillof, quien "no atiende" las sugerencias que le formularan a su debido momento.

"El gobernador se encerró con su anterior Gabinete. A nosotros nos oía pero no nos escuchaba. A él, los cambios se los impusieron, no los quería hacer, y ahora hay que ver si quiere aceptar las sugerencias de los intendentes para tratar de reencauzar el rumbo", dijo tajante.

En diálogo con medios zonales, Sujarchuk, quien el domingo mismo de la estrepitosa derrota alertó con que podría dar un golpe de timón e iniciar un camino estrictamente vecinal en su localidad, ubicada en la región norte del Conurbano, expresó que "no hay manera de revertir en noviembre la derrota de las PASO. Debemos ya ponernos a pensar cómo refundar el Gobierno y recuperar as bases por las cuales nos eligieron. Hay que tomar conciencia de que la gente se siente cada vez más lejos de las propuestas del gobierno, sencillamente, porque no las entiende y no ve el rumbo".

Una frase parecida había dicho hace quince días Gabriel Mariotto, el ex vicegobernador bonaerense que, además, alertó por la falta de un verdadero debate interno, ese que lo privó a él y muchos de los suyos de poder participar en la última interna del Frente de Todos.

"No veo vocación de cambiar en serio ni valentía de promover una verdadera renovación para interpretar las demandas de la gente... Los cambios de Gabinete no generan certidumbre sino que hasta confunden aún más a la sociedad y a nuestros votantes", agregó el jefe comunal que ganó en su localidad contra las boletas de Juntos sumadas.

El intendente no fue parte de los recambios pedidos por Cristina Fernández de Kirchner ni tampoco se sintió contenido en los armados de listas de candidatos. Algunos de sus pares de la sección, no obstante, se quejan de su actual postura. "Estuvo contenido con un importante lugar en la lista de candidatos a senadores provinciales".

Si bien esto es cierto, el quinto lugar que le dieron a un hombre de su confianza no alcanzó. No sólo porque en la región ganó Juntos a nivel nacional y seccional, sino porque tampoco le repusieron la diputación nacional cedida por la no renovación de Laura Russo, quien termina el mandato en diciembre próximo.