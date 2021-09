Una diputada del Frente de Todos explicó la frase "ah, pero Macri"

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, dio explicaciones sobre la popular frase atribuida al oficialismo nacional: "Ah, pero Macri". Asimismo se refirió a la situación actual dentro de su espacio político y lo que dejó la derrota en las elecciones PASO.

“Cuando decimos ‘Ah, pero Macri’ no es para justificar la situación de hoy, pero realmente es muy difícil después de lo que nos dejó el macrismo”, señaló a FM Futurock.

“El daño que le hizo Macri a la Argentina fue muy fuerte”, añadió.

Cecilia Moreau es diputada nacional desde 2015.

“El último tema que plantearon es eliminar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, con la teoría de que eso va a traer inversiones. Mientras que nosotros estamos planteando un Congreso que discuta un tema que está empezando a discutir el mundo, que es la reducción de la jornada laboral”, dijo.

Además, habló del cambio de actitud en aquellos funcionarios que van adquiriendo más poder. “Muchas veces, cuando llegaban a determinadas funciones, a algunos funcionarios les gustaba la lógica de las alfombras. Me parece que eso no está bueno que nos pase a ninguno. La lógica del poder transforma. Puede pasar, si un Gobierno estuvo alejado del barro es el macrista. A nosotros no nos puede pasar porque no tenemos otra forma de comunicar”, sostuvo.

También fue consultada sobre el contundente resultado electoral en las elecciones PASO e indicó: "No son tan importantes porque nos quedan dos años muy importantes. Ahí sí va a estar en juego, en 2023, la credibilidad de nuestro espacio político, la fortaleza. Ojalá podamos revertir el resultado electoral. Queremos ganar la elección y que la gente escuche nuestro mensaje”.