Se viene el aumento por decreto para los docentes y evalúan medidas de fuerzas

La mayoría de los gremios estatales cerraron sus paritarias con el Ejecutivo para este 2021. El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) no fue convocado y por tal motivo el aumento para el personal docente y no docente será por decreto. Desde la conducción del gremio exigen que se abra la negociación para discutir temas salariales y no salariales.

Convocatoria del gremio docente.

Desde el sindicato convocaron a una movilización para el miércoles 29 de septiembre a las 18 hs. en el Nudo Vial para manifestarse en contra de la decisión del Gobierno de Rodolfo Suarez de otorgarles el aumento para este 2021 por decreto.

Además, desde el gremio, anunciaron que están en reuniones por paritarias no salariales para obtener respuestas concretas ante los pedidos del sindicato, entre ellos: acrecentamiento en Nivel Secundario; titularización de celadores; presupuesto para jornada extendida, entre otros.

Por último, desde el secretariado del SUTE lanzaron una convocatoria para juntar firmas por el funcionamiento de OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos). Desde el gremio mencionan que en reiteradas ocasiones han denunciado lo siguiente: "El gobierno maneja una obra social millonaria que miles de trabajadores/as sostenemos con nuestros aportes y que esta es utilizada como una caja de financiamiento y no como reaseguro para garantizar plenamente el derecho a la salud. Hemos sufrido aumentos que no significaron mejoras en las prestaciones. Incluso varias desaparecieron, con especial gravedad fuera del Gran Mendoza".