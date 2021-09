Ingreso sin cuarentena al país: la actividad que sigue prohibida para quienes regresan

El Gobierno publicó hoy el decreto que permite a los vacunados no hacer la cuarentena al regresar al país desde el exterior. Para que se dé esta situación, deben cumplir con una estricta serie de condiciones. Además, se remarcó que hay una actividad que no podrán realizar a pesar de no estar aislados.

En el decreto se establece que la condición principal para no aislarse al ingresar al país es tener el esquema vacunatorio completo desde por lo menos 14 días antes del viaje. Además se exige un PCR negativo realizado en las 72 horas previas al viaje y realizar otra entre el quinto y séptimo día después de la vuelta.

A pesar de todos estos recaudos, hay una actividad que sigue terminantemente prohibida para quienes ingresan al país. En el inciso d se indica que se pueden desarrollar "actividades sociales y/o laborales y/o comerciales y/o deportivas extremando la observancia delas medidas de prevención y cuidado".

Quienes viajen deberán realizarse dos PCR. Uno antes de viajar, y otro ya en el país.

Pero, en cambio, queda terminantemente prohibido durante los 10 días siguientes al primer PCR "concurrir a eventos masivos, o utilizar el transporte colectivo de pasajeros terrestre, salvo en las situaciones expresamente autorizadas". Es decir, que quienes regresen al país no podrán, por ejemplo, asistir a un partido de fútbol, una actividad habilitada esta semana por el Gobierno nacional.

El decreto