El lapidario pronóstico de Carlos Melconian para las elecciones de noviembre

El economista Carlos Melconian analizó la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones PASO, consideró que "la economía influyó y mucho" en el resultado y lanzó un lapidario pronóstico para las elecciones de noviembre.

"Argentina tiene una tasa de pobreza solo superada por el 2001. Entonces, no es la subejecución presupuestaria. No es ‘nene, armá un carnaval ahora porque estuviste subejecutando’. Es la política económica global sin rumbo y la falta de plan", sostuvo Melconian.

"Ahora cargan sobre el chico este, el ministro Martín Guzmán, sobre la base de ‘armá un carnaval’. Están armando una expectativa, que es peor que lo que va a venir, y es malo que las expectativas jueguen en ese sentido, de que van a desparramar de todo, no solo económico, sino que volvemos a la cancha, sacamos el barbijo y toda esa historia", agregó Melconian.

"Va a venir en materia de gasto público lo que ya estaba proyectado. Subestimaron las PASO. Ellos iban a tirar plata entre las PASO y noviembre, suponiendo que zafaban las PASO y el problema fue que a la política económica no la dieron vuelta antes de las PASO y ahora ni aunque armen el carnaval de Gualeguaychú lo dan vuelta a esto", fue el lapidario pronóstico de Melconian.

"El único instrumento potente y novedoso que habría ahí es el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), si lo vuelven a reponer. Tampoco sé si les da el pinet", continuó el economista.

"Si acá vuelve a primar la inteligencia de los ciudadanos... Esta es la época de mi abuela con el ex intendente de Lanús Manuel Quindimil: 'agarrá el pan dulce y votá en contra’. ¿Ahora me hacés ir a la cancha?¿Ahora no sabés si viene la Delta y me hacés sacar el barbijo? ¿Ahora me das el IFE? Si la inteligencia prima, ahora te voy a agarrar el pan dulce y te voy a seguir votando en contra", completó Melconian.