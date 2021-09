La irónica frase de Daniel Gollan para referirse a María Eugenia Vidal

El precandidato a diputado nacional bonaerense del Frente de Todos Daniel Gollan participó hoy en plenario de jóvenes en el partido de Pilar, donde manifestó que en las elecciones legislativas se juega "la posibilidad de seguir hacia adelante o volver hacia atrás" y aseguró que "la gente no es zonza".

Allí, también apuntó contra la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, e indicó que "mientras días atrás la provincia de Buenos Aires lograba renegociar la deuda que nos dejó la exvicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que quiso venir a probar suerte y así le fue (en alusión a Vidal), en los diarios no aparecía nada".

"Nos engatusaron una vez porque prometieron sacar el Impuesto a las Ganancias, un millón de viviendas y por un puntito de diferencia destrozaron la provincia de Buenos Aires y el país. Ahí tenemos que ir a buscar ese 52% de votantes que le dijo a este gobernador (Axel Kicillof) que quería cambiar la historia de nuevo", sostuvo Gollan.

María Eugenia será precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

"Dicen estar a favor de la industria, de la educación, y suena tan caradura que lo puedan decir después del desastre que nos dejaron", añadió Gollan.

Asimismo, comentó que "lo que nos vinimos a jugar es la posibilidad de seguir hacia adelante o volver hacia atrás y nos jugamos el destino de este país y de esta provincia. No entremos en provocaciones, no compremos títulos de chismes de todos los días en esas tapas de medios porteños, que parecen Radiolandia 2000. Levantemos la vara de la política no dejemos que degraden la política, que es la mejor herramienta que tienen los pueblos para cambiar su historia", destacó en el plenario de jóvenes en Pilar.