Alberto Fernández explicó su "faltazo" al acto de la UIA por el Día de la Industria

El presidente Alberto Fernández, en el Día de la Industria, estuvo en el Chaco y no participó del acto principal que realizó la UIA en José C. Paz. "Me parecía muy importante, muy relevante, que celebremos el Día de la Industria en el interior de la Patria porque es central para el desarrollo económico y social de la Argentina”, manifestó.

"Allá en Buenos Aires se hizo la celebración central de la UIA y mis saludos a todos los industrial de Argentina. Pero a mí me parecía muy importante, muy relevante, que celebremos el Día de la Industria en el interior de la Patria porque es central para el desarrollo económico y social de la Argentina”, señaló.

Y agregó: "Cuando se radica una industria, se generan empleos; cuando se generan empleos, la gente se afinca en el lugar donde trabaja, y así es donde uno puede crecer en el lugar donde nace, educarse, encontrar trabajo, formar su familia y encontrar su futuro".

La industria argentina se reactiva.



Con respecto al modelo de país, esgrimió: "Nuestro modelo va en contra de la especulación. A veces es más negocio apostar a unos bonos que producir", lo que configura, alertó, un país en el que "muy poquitos ganan y millones pierden".

Por último, dijo: "Con la industria en funcionamiento ganan todos: los que invierten, los que trabajan y la sociedad, porque se organiza detrás de esa producción. Nuestro gobierno apuesta a ese modelo virtuoso y nos diferencia al Frente de Todos de Juntos por el Cambio (JxC)".

Alberto acompañado por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y los ministros Matías Kulfas y Claudio Moroni, de Desarrollo Productivo y Trabajo, respectivamente, además de la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, entre otros funcionarios y dirigentes.