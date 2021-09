Pese al triunfo de Juntos, en la interna hay autocríticas por los votos

El triunfo electoral del domingo de Juntos, que parece haber sucedido hace un año, por lo vertiginoso conflicto abierto en el Frente de Todos, no confundió a uno de los peronistas que participó del elenco ganador acompañando a Facundo Manes como candidato a senador provincial.

“Lo que hay que tener claro, contando los votos, es que a todos los partidos mayoritarios nos votaron menos que hace dos años"

Joaquín De la Torre siempre recibe a MDZ en su lugar de trabajo, en el corazón de José C. Paz, donde el Frente de Todos ganó, pero no por el porcentaje que lo venía haciendo desde hace años. Él es el referente de San Miguel, municipio limítrofe, además, con Moreno, donde Dar el Paso consiguió los porcentajes más importantes de la región.

Joaquín De la Torre

“Lo que hay que tener claro, contando los votos, es que a todos los partidos mayoritarios nos votaron menos que hace dos años, que hay un enojo muy grande de la gente, y que nosotros, como dirigentes políticos, debemos modificarlos con nuestros gestos y actitudes”.

La discusión que atravesó los análisis posteriores al resultado, fundamentalmente en la Provincia de Buenos Aires, tuvo que ver hasta qué punto influyó la “clandestina de Olivos” y los anteriores sucesos, como la suspensión de la escolaridad presencial o el vacunatorio VIP.

“Los sectores más postergados del Conurbano, desde hace mucho tiempo, habían elegido vivir de un plan social, un subsidio. No es que estaban felices, pero creían que ellos no tenían otra oportunidad. Pero se enojó, se enfureció porque no acepta que lo mismo que le pasa a ellos le pase a sus hijos”, explicó De la Torre.

Para el candidato a senador provincial, “esa pobreza que ellos habían aceptado el gobierno, al haber cerrado las escuelas durante más de un año, se lo estaba transmitiendo a sus hijos con la no educación. Haberle sacado la herramienta de la movilidad social ascendente a todo ese sector social fue un quiebre definitivo con toda parte de la sociedad”.

El exintendente de San Miguel acepta que “la economía siempre está en el fondo de todo voto, pero en determinados momentos hay algo que rompe el equilibrio de la población, que nos interpela, que nos obliga a mirar lo mal que estamos”.

“Lo primero, el año pasado, el vacunatorio Vip”, explicó y siguió. “Luego, a principio de este año, la continuidad del cierre de las escuelas y, el mes pasado, la aparición de las fotos de la fiesta de Olivos cuando a toda la gente nos pedían que nos quedáramos en casa”.

“La foto fue muy fuerte. Fue saber que uno está dispuesto a estar ajustado y aceptar restricciones a mi trabajo y mi vida normal. Pero no me muestres que, mientras eso sucede, vos estas de joda. Entonces, todo eso le recuerda a la gente que no le gusta la inflación, la falta de trabajo y de plata”, agregó De la Torre.

María Eugenia Vidal les pidió a Diego Santilli, Facundo Manes y las estructuras comprender el mensaje que dio la sociedad en las urnas

Sin embargo, en medio de la crisis autoimpuesta por el Frente de Todos tras la inesperada derrota, con todo tipo de planteos, renuncias y recriminaciones, que no terminan en la confirmación de un nuevo gabinete, Juntos tampoco ha terminado de resolver las diferencias que preexistían al domingo pasado.

Al respecto, el ex ministro de Gobierno durante la gestión de María Eugenia Vidal les pidió a “Diego Santilli, Facundo Manes y a las estructuras sobre las que se apoyaron y compitieron entre sí comprender el mensaje que nos dio la sociedad. Tienen que hablar español, tener sentido común y ponerse de acuerdo para trabajar, sino esa misma gente que nos votó nos va a castigar”.