Qué pasará con los funcionarios kirchneristas de Mendoza

La crisis política y las renuncias masivas de funcionarios de La Cámpora en el Gabinete del presidente Alberto Fernández no tuvieron ramificación inmediata en Mendoza, donde al menos una docena de referentes de la agrupación que ocupan cargos en organismos nacionales con asiento en la provincia, y que responden a la senadora Anabel Fernández Sagasti, por el momento seguirán en sus puestos a pesar de las renuncias presentadas incluso por sus jefes directos.

Entre los funcionarios consultados si bien prefirieron no hacer declaraciones, en off coincidieron en afirmar que no han recibido ninguna directiva oficial al respecto y que siguen trabajando con normalidad en sus respectivos puestos.

Se trata de Martín Sevilla, titular de PAMI; Carlos Gallo, jefe regional de Anses; Juan Manuel Serrano, titular de Migraciones; Martin Hinojosa, del INV; Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural de Ministerio de Cultura de la Nación; Patricia Fadel, consejera en el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional; Jorge Tanús, presidente del BICE Fideicomisos; Gonzalo Navarro, responsable Agencia Territorial Mendoza; Marcelo Costa, síndico del Banco Nación; Alejandro Mutis, delegado regional de la CNRT; Sonia Carmona, delegada del Ministerio de Desarrollo Social en Mendoza; y Gisela Lamberti, delegada regional de ENARGAS, quienes por ahora continúan en funciones.

Tanús, el único de los funcionarios mencionados que estuvo dispuesto a opinar sobre la crisis en el partido gobernante, aclaró que si bien el Banco de Inversión y Comercio Exterior del que forma parte está a cargo del massista José Ignacio De Mendiguren, y por estas horas reina la incertidumbre, hasta el momento no ha habido ninguna directiva ni definición.

“Nosotros seguimos trabajando y no me han pedido la renuncia”, dijo. El expresidente de la Cámara de Diputados de Mendoza criticó a la diputada Fernanda Vallejos por la “falta de respeto a la investidura presidencial".