El revelador descubrimiento de un analista político en la carta de CFK

Ayer por la tarde el país se detuvo en medio de la crisis interna que ha quebrado a la Casa Rosada. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, rompió el silencio con una carta en la que deja en evidencia sus diferencias puntuales con Alberto Fernández. Sobre ese texto el analista político Jorge Giacobbe destacó un detalle que no es menor: el "yoísmo" de Cristina.

El consultor de opinión pública y titular de Giacobbe & Asociados apuntó que todos los párrafos de la carta son autorreferenciales. No solo a actos de gestión sino a pensamientos vertidos con anterioridad. En realidad aclara que hay un solo párrafo que no habla sobre ella misma y es el que le dedica al vocero presidencial Juan Pablo Biondi.

"He sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año ’30. Soportamos corridas cambiarias permanentes -con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad- y el asedio de los Fondos Buitre. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo", destacó en uno de los pasajes de su carta la vicepresidenta.

"Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional", se puede leer en otro fragmento.

Pero además, Giacobbe hace una comparación entre Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde. Sobre todo respecto a cómo Duhalde ungió a Néstor Kirchner como presidente y luego fue traicionado por su delfín.

Cristina no quiere ser Duhalde. Ella, heredera de los beneficios de la traición de su marido, no quiere ser traicionada. — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) September 17, 2021

"Cristina no quiere ser Duhalde. Ella, heredera de los beneficios de la traición de su marido, no quiere ser traicionada", asevera Giacobbe en Twitter y recuerda una frase que por aquel entonces acuñó el "cabezón": "Yo los puse, yo los saco".