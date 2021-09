El papelón que pasó Axel Kicillof en una reunión con intendentes

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó ayer en La Plata un nuevo encuentro con intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, en el que se abordaron cuestiones referidas a la gestión de gobierno y la derrota electoral en las elecciones primarias del domingo pasado. Sin embargo, el mandatario quedó en offside y pasó un papelón cuando fue interrogado por los jefes comunales sobre la crisis política entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

En medio del terremoto causado por la crisis de gobernabilidad entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof se recluyó en la sede del gobierno bonaerense y recibió a una decena de intendentes de la Primera Sección Electoral, donde el Frente de Todos (que gobierna 19 de los 24 municipios) perdió con 35,6 puntos contra 39,9 del total sumado por la alianza opositora Juntos.

De la reunión participaron los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Achaval (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Jorge Andreotti (San Fernando), Julio Zamora (Tigre), Mauro García (General Rodriguez), Fernando Moreira (San Martín), Damián Celci (Hurlingham), Leandro Boto (Luján), Ricardo Curuchet (Marcos Paz) y Facundo Diz (Navarro).

La reunión con Axel Kicillof dejó gusto a poco entre los intendentes de la Primera Sección Electoral.

A su vez, Axel Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, y sus principales funcionarios: el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García, y sus pares de Hacienda y Finanzas, Pablo López; Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y Seguridad, Sergio Berni.

Si bien el encuentro duró más de dos horas y el principal orador fue Kicillof, que repasó los números de su gestión, los intendentes del conurbano llegaron a la mesa con una lectura crítica de la situación social y le exigieron al gobernador bonaerense que aplique cambios en su gabinete, dado que si bien Kicillof les pidió la renuncia a todos sus funcionarios, aún no las aceptó porque justamente no quiere cederle poder a los jefes comunales.

Según comentó el periodista Nicolás Wiñazki en el programa Ya Somos Grandes, del canal TN, Axel Kicillof "no habló nada del fracaso electoral y tampoco respondió los reclamos de los intendentes que le piden más ministerios". Incluso se vivió un momento tenso cuando el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, le preguntó a Kicillof si no iba a hablar de la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, a lo que el gobernador le respondió: "No sé lo que está pasando en los detalles".

"Descalzo le replicó: 'Sos el gobernador de la provincia más importante del país, tenés que saber'", añadió Wiñazki.

Lo cierto es que Kicillof está decidido a mantener su postura 'neutral' en lo referido al conflicto entre el presidente y la vicepresidenta, y no opinará abiertamente del tema.