El kirchnerista que se sumó al pedido de cambios en el Gabinete nacional

Luego de la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas PASO, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque se refirió a lo sucedido durante la jornada electoral. Allí, se unió a los reclamos de cambios en el Gabinete del presidente Alberto Fernández y dijo que "todos somos prescindibles".

En concreto, al analizar los resultados de las PASO, el ministro señaló que "no hay que echar culpas" pero si "hay que tomar medidas correspondientes".

"No hay que enojarse, hay que escuchar a la gente. Tenemos la responsabilidad de tener los reflejos para dar esas respuestas. Los resultados tienen una característica nacional: por primera vez perdemos en una intermedia a nivel nacional y eso de lo que tenemos que tomar cuenta", dijo a Radio El Destape.

Y, además, agregó: "Me remonto a 2009 y 2013, vivimos situaciones muy difíciles y siempre salimos con política, con medidas en materia económica y social. Hay que tener en claro cual fue el eje central que determina el resultado y me parece que tenemos que recomponer el ingreso. Cuando la gente vota al peronismo, le puede perdonar mil cosas al peronismo pero no que no recomponga los ingresos y que haya un mango para afrontar la situación".

El Gabinete de Alberto Fernández se encuentra en el ojo de la tormenta.

El miembro de La Cámpora también insistió en que "el peronismo tiene que hacer peronismo. Hay que reperfilar el Frente de Todos. Tenemos que hacernos cargo de lo que somos. Somos peronistas y tenemos que resolverle la vida a la gente".

En torno al clima tensionado que se vive puertas adentro en el Frente de Todos, indicó: "Acá no hay un problema sobre si un dirigente se siente afectado o humillado en su autoestima. Acá somos todos prescindibles, todos estamos a disposición de un proyecto colectivo y fundamentalmente al servicio de la gente. Todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad histórica que tiene".