Una PASO que comienza a definir mucho más que una interna

Las encuestas que se han hecho públicas , y las que se han manejado de manera reservada también, han dado en medios de muchos “no se” algunos indicios de lo que puede llegar en la elección de este domingo. Serán internas en la que elegiremos a los candidatos que competirán luego en noviembre para renovar ocho bancas mendocinas en el Congreso y para elegir asimismo nuevas mitades en la Legislatura y los Concejos.



El escenario está planteado como para que esta noche se hable de un triunfo del gobierno de Rodolfo Suarez, en donde la diferencia sobre el Frente de Todos será uno de los aspectos a observar. El peronismo está convencido de que dará la pelea desde ese segundo puesto, pero en cierta medida resignado también a que podría repetirse una circunstancia histórica: desde 2001 que la UCR mendocina no pierde una elección de medio término en la provincia.



Otra de las pautas de las que nadie reniega y que manejaron los consultores, es que en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió en 2013 y en 2017, las terceras fuerzas no asoman con chances de entrar en la discusión para conseguir, como objetivo máximo, un banca a diputado nacional. La polarización podría ser más marcada después de esta noche en la provincia y entre los que quieren terciar en las urnas dos datos son para seguir. Uno de ellos es quién resultara la más votada para sumar chances de crecer hacia noviembre. Y el otro es cuántos votos sacará la lista 503B que encabeza Rodolfo Vargas Arizu en la interna con Alfredo Cornejo. Aquí la expectativa no es quién ganará la candidatura, sino si esta agrupación integrada en buena medida por exdirigentes del Partido Demócrata logra sacar más votos que el Frente Vamos Mendocinos! que conforman varios demócratas que rompieron con Cambia Mendoza para armar un espacio propio.



Los “no se´” de los encuestadores fueron varios en esta ocasión. Pero hay uno que domina y es saber cómo reaccionará la gente finalmente ante la apatía, la bronca o la decepción con los candidatos que sin dudas fue el marco previo a esta PASO. Históricamente, el porcentaje de gente que va a votar en la provincia en comicios legislativos de estas características ronda habitualmente entre el 70% y el 75% del padrón. Sube para las elecciones ejecutivas hasta más del 80%. ¿La gente manifestará su descontento no yendo a votar? ¿será el voto en blanco la tercera fuerza?, ¿afectara la pandemia al caudal de votantes?, ¿saldrá a la luz esta noche un voto oculto?, son dudas que se resolverán pasada las 21 seguramente.



Los datos oficiales de la elección se conocerán tarde a nivel nacional, pero los porcentajes provinciales podrían anticiparse. Ya desde la última elección que Cambia Mendoza tiene bien aceitada una aplicación en donde los fiscales cargan los datos de las planillas de cada mesa, lo que les permite anticiparse al conteo que va al Correo Argentino y de allí al centro de cómputos nacional. Pasada las nueve de la noche, estiman a nivel oficial, ya se comenzará a palpitar el resultado.

De punto





Anabel Fernández Sagasti pone mucho en juego. El Frente de Todos llega de “punto” al comicio y con las encuestas previas que le marcan una intención de voto demasiado baja para las aspiraciones políticas de la senadora nacional que va por la reelección. Sin Alberto y sin Cristina involucrándose todavía de manera directa en la elección de Mendoza, para Anabel el juego de este domingo está más que a la vista. Necesita obtener en esta PASO 30 puntos o algo más, para que la imagen en el búnker del peronismo no sea la del fracaso. Un resultado menor a ese no pondrá en riesgo el hecho de que en noviembre resulte electa para el Congreso nuevamente. Pero sí dejará dañado su proyecto político para 2023. El FdT está confiado en que subirá algunos puntos entre las PASO y la general, aunque la expectativa está centrada solo en que, de aquí a dentro de tres meses, la perspectiva económica mejore y se reactive el consumo.



Ya se sabe. Uno de los principales temas de preocupación de la gente en condiciones de votar está centrado en la economía, seguido por la inseguridad y, vacuna mediante, quedó bastante relegada la alarma por la pandemia. La cuesta será muy hacia arriba para el PJ porque fueron contados los casos en que, tras una PASO, el segundo crece de manera significativa.

Confiados

El oficialismo espera confiado los resultados de esta noche. Descansó durante la campaña en las encuestas que lo favorecían en todo momento desde el punto de vista electoral y además se apoyó en la buena imagen que logró acumular Rodolfo Suarez en lo que va de su gestión. Apoyo que se explica, casi en su totalidad, por el manejo que hizo desde el punto de vista económico para menguar los efectos negativos de la pandemia.



Aunque no hay que olvidarse de un detalle importante: Cambia Mendoza aprovechó en este último tramo de la campaña los traspiés de Alberto Fernández, que terminaron jugando a favor de la estrategia del radicalismo y le permitió a las tres caras visibles en los afiches, Suarez, Alfredo Cornejo y Julio Cobos, dedicarse a hacer recorridas por los departamentos, casi no poner en discusión a la gestión y no esforzarse mucho más que eso para capturar el voto.





Un foco del resultado estará puesto en cómo se perfila el armado de la Legislatura. Cambia Mendoza renueva las bancas obtenidas tras la muy buena elección que hizo en 2017 y pone en juego bastante más que la oposición y en su confrontación con el peronismo de manera particular.. En este caso son 22 contra 13 los escaños de uno y otro que están en disputa. Recién en el último acto de campaña del jueves, Suarez salió a pedir por lo que quizás más necesita que es mantener, con la renovación legislativa que se producirá en 2022, las mayorías legislativas para los dos años que le restan.

De la diferencia que hoy obtenga el gobierno, se sabrá cómo quedará parado para la general de noviembre que tiene un objetivo ya fijado. Suarez considera a estos comicios como un hecho mucho más importante que una legislativa de medio término y jugó a poner toda la carne al asador para hacer “la mejor elección del país” y poder exportar así el modelo de administración de Mendoza. ¿Detrás de qué? En primer lugar del proyecto político nacional de Cornejo. Y después de la propia aspiración de Suarez, a quien no le disgustaría para nada que su figura tomara vuelo dentro de Juntos por el Cambio. Por eso el desafío es fuerte para esta noche y se verá en qué medida responderá la ciudadanía después de que, la coalición gobernante, le pusiera delante a sus tres figuras electorales más importantes.