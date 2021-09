Elecciones insólitas: el voto fantasma, los depravados y el cuarto oscuro iluminado

Las elecciones son hechos trascendentes. Todo el país se avoca al tema y también ocurren cosas insólitas. Por eso, repasamos algunas perlitas históricas que dejaron las elecciones de los últimos tiempos.

Votante fantasma

En las elecciones primarias del 2015 hubo un hecho que no tuvo explicación y que luego creció como leyenda. Se trata de la "votante fantasma". Una mujer ingresó al cuarto oscuro en una escuela de Misiones. Pasó el tiempo y no salía con su voto. Ante la demora, el presidente de mesa intentó comunicarse con ella y no hubo respuesta. La sorpresa fue mayor cuando, con ayuda de las fuerzas de seguridad que custodiaban la elección, abrieron la puerta y no había nadie. Desde entonces creció la leyenda de la votante fantasma de Misiones. El hecho ocurrió en la localidad de Oberá, de la provincia mesopotámica. Puntualmente en la mesa 1276, de la escuela Mariano.

Depravados

Una situación asquerosa que se ha vivido reiteradas veces es la aparición de depravados que usan el cuarto oscuro para cosas indebidas, como masturbarse. En 2013 un hombre fue detenido por ese motivo, en la localidad de Ezpeleta. También había llamado la atención de las autoridades de mesa que el votante tardaba mucho en en cuarto oscuro. Primero pensaban que podría haber tenido un problema. Cuando abrieron la puerta, el hombre estaba desnudo y masturbándose. Por eso fue detenido.

Cuarto oscuro insólito

Las carencias de infraestructura en las escuelas son estructurales. Y en las elecciones se nota más. Uno de los hechos curiosos que reveló esa situación fue lo ocurrido en la escuela "Donato Álvarez", de Corrientes. En el 2015 montaron un cuarto oscuro en el baño de la escuela por falta de espacio.

La preguntonta

El "cuarto oscuro" tiene esa denominación porque se supone que nadie puede ver hacia adentro para revelar el voto de quien va a sufragar. Es una figura retórica. Pero no todos lo entienden así.