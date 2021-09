Cómo se compone el 45% de aumento para los empleados públicos anunciado por el Gobierno

Desde el Ejecutivo Provincial aseguraron que cerrarán un acuerdo inédito con los diferentes gremios. Según lo informado por el Gobernador, se otorgará un 45% de aumento a todos los sectores para los empleados públicos. Además, afirmaron que con este incremento no habrá revisión en noviembre y se cierra la negociación 2021.

MDZ Radio dialogó con el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ignacio Barbeira, quien detalló como se compone es 45% para los empleados estatales.

Cierre de paritarias de AMProS

"Venimos de un acuerdo para este año que se firmó en diciembre del año pasado y que preveía un incremento porcentual del 20% en tres tramos, sumado a un complemento no remunerativa y no bonificable de 54 mil pesos. Esto preveía dos revisiones, en el mes de marzo y en el mes de noviembre de este año. Después el Gobierno propuso realizar una nueva revisión en el mes de junio y no esperar hasta noviembre. En ese encuentro se realizó un mejoramiento de la propuesta original. Se pasó del 20 al 29%", explicó Barbeira.

"Con este incremento se cierran los encuentros paritarios 2021".

Además, se refirió al último anuncio del mandatario y detalló que desde el miércoles están con encuentros paritarios con los gremios para modificar la propuesta que quedaría redactada de la siguiente forma: "Agregar dos tramos porcentuales del 6% en el mes de septiembre y un 6% en el mes de noviembre pero sin absorber el bono. Es decir el bono se sigue pagando. Con el bono se llega al 45%", describió el subsecretario de Gestión Pública.

Para sintetizar, Ignacio Barbeira, desmenuzó que cuando se habla del 45% hay que ir a la oferta general, es decir analizar los porcentajes y los bonos. "El bono al ser plano para todos los salarios tiene un impacto mayor en los sueldos más bajos", comentó el funcionario y dejó en claro que la situación electoral en la que se hizo el anuncio a él lo excede, y agregó que lo que cambia la circunstancia fue el acuerdo con los profesionales de la salud ya que eso cerró un precedente.