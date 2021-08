La resolución del juez procesado que favorece al kirchnerismo

Todas las impugnaciones presentadas por el Frente Cambia Mendoza ante la Justicia Electoral fueron rechazadas. Finalmente, el juez Federal Walter Bento permitió las adhesiones de listas que pedían desde el Frente de Todos para llevar varias boletas de concejales en distintos departamentos. Además, el magistrado autorizó que aparezcan en la boleta imágenes de Perón, Evita y Néstor Kirchner, mientras que Vamos Mendocinos podrá llevar la leyenda "MendoExit" en su boleta. Por último, sacó una compulsa penal contra Rodolfo Suarez entendiendo que está incurriendo en un delito al ser candidato suplente a senador.

En su resolución Walter Bento deja claro que no importa si las "colectoras" están prohibidas en la ley electoral provincial, porque al unificarse las elecciones con las nacionales la ley vigente pasa a ser la nacional.

"El régimen que regula la ‘simultaneidad de elecciones provinciales y municipales con las nacionales’, es la ley 15.262, la cual, en su artículo 3º establece que la oficialización de las boletas queda a cargo de la Junta Electoral Nacional, es decir, bajo la órbita de la justicia nacional electoral. De ello se desprende que las normas que regulan la oficialización o aprobación de boletas, son las normas nacionales", esgrime.

Fernández Sagasti y José Luis Ramón, del Frente de Todos.

En este sentido, asegura que no hay impedimentos para presentar listas colectoras dentro de un mismo frente electoral. "De la simple lectura del dicha norma, corresponde que el control sobre las boletas adheridas, se realice viendo si la adhesión ha sido entre partidos o alianzas de orden distrital, provincial o municipal de igual o distinto nombre, con más el consentimiento expreso de los apoderados de las listas internas que adhirieron", subraya. En otras palabras, entiende que no hay impedimento para que un frente lleve varias listas de concejales adheridas a los mismos candidatos provinciales y nacionales.

El mismo criterio aplica para autorizar colectoras de otros frentes como el Frente Vamos Mendocinos y Compromiso Federal, que también presentarán más de una lista de concejales en algunos municipios.

Además, Bento rechaza otras impugnaciones y autoriza que la boleta del Frente de Todos lleve imágenes de Perón, Evita y Néstor Kirchner. "Existen precedentes en los que se ha aceptado la impresión de imágenes en boletas electorales, señalándose que la imagen cuestionada identifica exactamente a la agrupación, y que ese es precisamente el fin buscado por la ley, sin que nada obste que otras agrupaciones obren de igual modo, y con similar grado de representatividad", sostiene Bento en su resolución.

También rechaza la impugnación de Cambia Mendoza contra el uso de la palabra MendoExit en la boleta de Vamos Mendocinos. Para el oficialismo mendocino MendoExit "no es un símbolo registrado, en tanto el partido ‘Éxito’", pero Bento aclaró que en la audiencia del 20 de julio no habían presentado oposición alguna al logo, por lo que no le dio lugar a la impugnación.

Un juez cuestionado

Bento conserva la competencia electoral y se mantiene en funciones como titular del Juzgado Federal 1 a pesar de que está procesado como líder de una asociación ilícita que se habría dedicado a cobrar coimas en la Justicia Federal. Hasta que el Consejo de la Magistratura no decida una eventual suspensión del magistrado, continúa ejerciendo y conserva su poder como magistrado con competencia electoral. El juez Walter Bento.

No solo resuelve cuestiones vinculadas a las elecciones, sino que a su vez sigue ejerciendo como juez penal. A pesar de las críticas que ha recibido, Bento a decidido no tomar licencia afirmando que es inocente de las duras denuncias que existen en su contra.