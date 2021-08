La oscura predicción de un Ministro de Salud sobre la variante Delta

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reiteró que se detectaron cinco casos de residentes porteños con la variante Delta de coronavirus y dijo que si bien esto no es suficiente para indicar que "la circulación comunitaria esté instalada, es una cuestión de días que comience a ocurrir".



"En la Ciudad de Buenos Aires ya reportamos cuatro casos sin nexo con viajeros y uno más que tenía vínculo con una de estas personas; es decir que en total son cinco personas", señaló Quirós en su reporte semanal.



Por tratarse de casos en los que no se pudo detectar el vínculo epidemiológico con viajeros, el Ministro sostuvo que "esta es la antesala de la circulación comunitaria porque quizás no pudimos encontrar el nexo pero estuvo".



"Por estos casos no podemos determinar aún que la circulación comunitaria esté instalada pero es una cuestión de días que esto comience a ocurrir", insistió.

[AHORA] Junto a Gabriel Battistella y Paula Zingoni brindamos la última información sanitaria de la Ciudad. https://t.co/L4iSO2bzDu — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) August 27, 2021

En ese sentido, aseguró que "desde que comienza a circular y toma una preponderancia relevante y empieza a generar un aumento de casos pasan entre dos a seis semanas", por lo que destacó la importancia de "acelerar la vacunación y completar al máximo los esquemas sobre todo en los grupos más vulnerables".



Consultado sobre si las aperturas anunciadas en la Ciudad de Buenos Aires pueden dar marcha atrás frente a un avance de la variante Delta, indicó que "cada etapa está condicionada por la situación epidemiológica".



"Lo que se sabe por experiencia internacional es que cuando se llega al 50% de la población vacunada con dos dosis la cobertura es significativa frente a la variante Delta y cuando se llega al 70% lo que se ve es que la ola empieza a decrecer", sostuvo.



Y explicó que si se alcanza ese nivel de inmunización antes de que predomine la variante Delta "seguramente no habrá que modificar en nada este plan de seis fases de apertura", pero en caso contrario "iremos viendo semana a semana qué decisión tendremos que tomar".



Tras aclarar que su opinión al respecto es como sanitarista y no como funcionario debido a que la competencia para definir sobre la habilitación de público en los partidos de fútbol es del Gobierno nacional, Quirós señaló que "hay dos elementos que son esenciales que pueden ir aumentando el aforo en las canchas".

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño.

"El primero es la vacunación, y muchas veces habíamos hablado que para septiembre el porcentaje de vacunación permitiría hacer una apertura piloto y para octubre, al menos en la Ciudad de Buenos Aires pero también en el resto del país va a tener una magnitud que nos permitiría avanzar".



Lo segundo "es la situación epidemiológica, que se vincula también con la estacionalidad", señaló e indicó que "una vez que se supere la turbulencia que tenemos por delante (en relación a un aumento de casos por Delta) y que el clima acompañe para que la gente pueda reunirse en ámbitos abiertos y más ventilados seguramente se irá avanzando" (en ampliar el aforo en las canchas).



Sobre las restricciones y aperturas para viajeros, Quirós afirmó que "hay que tener en cuenta la situación de cada país; no es lo mismo el ingreso a un país como la Argentina que está logrando demorar la circulación comunitaria de Delta, que uno donde ya es predominante esta variante; aquí todavía hay que continuar controlando la circulación comunitaria".



En la Ciudad de Buenos Aires los casos de coronavirus vienen descendiendo hace 14 semanas y la media móvil de los últimos siete días de casos diarios es de 400.