El exabrupto de un diputado peronista contra la oposición y los periodistas

El diputado provincial por Chilecito Lázaro Fonzalida se refirió a la fiesta en Olivos del presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez y criticó duramente a la oposición.

"Todos los periodistas y candidatos tienen odio en el corazón y bosta en el cerebro, porque las cosas que dicen y piensan no tienen nada que ver con la realidad argentina. No van a transformar nada. La política se construye para delante no para atrás, la oposición plantea volver atrás", aseguró Fonzalida en diálogo con Radio Fénix 95.1.

El festejo en Olivos sigue generando polémicas

Además, el legislador dijo que "la pandemia se va a superar, no hay que tenerle miedo", y continuó su defensa al presidente Alberto Fernández: "Hay que cuidarse y seguir con los protocolos, dejarse de macanear con fiestas que fueron el año pasado. No tienen de que hablar y se ponen a hablar de cosas que ya se reconocieron como un error. Ninguno se contagió, ¿qué quieren? Hablemos de lo que tenemos que hacer para el futuro, dejémonos de macanear con esas propuestas”.

Fonzalida se refirió también al plan de vacunación y desmintió que haya existido un mal manejo a nivel provincial: “El cuento chino de la oposición, no hay que creer esas cosas. Son mentiras de la oposición, viven mintiendo”, opinó.