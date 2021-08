Compromiso Federal, el frente peronista que busca captar el voto "no camporista" con la bandera de Rodríguez Saá

El Partido de Compromiso Federal representa a nivel nacional a Alberto Rodríguez Saá y Gabriel Mariotto. En la provincia de Mendoza lleva candidatos al Congreso de la Nación en una sola lista, pero se enfrentarán nóminas en los diferentes municipios en las PASO. El frente provincial está compuesto por Unión por Mendoza, Principios y Valores, Tres Banderas, Valores por mi País, Cruzada Renovadora y Laborista.

MDZ dialogó con Flavia Manoni, precandidata a diputada nacional, y resaltó los aspectos más importantes que tiene Compromiso Federal como ejes de campaña.

Precandidata a diputada nacional

Manoni es referente del ámbito educativo en la provincia por tal motivo, para ella, el principal eje de campaña es la educación. "La suspensión de clases presenciales durante prácticamente todo 2020 y la prolongación de la emergencia sanitaria en 2021, están ampliando de manera acelerada las brechas de desigualdad social y educativa que ya eran muy profundas antes de la pandemia", describió la precandidata.

Frente a esa declaración, aseguró que en el país hay dos problemas centrales y vinculados entre sí. El primero es la profundización de las brechas de desigualdad social y educativa. La segunda, la obligación de encontrar maneras de rearticulación del sistema educativo que permitan dar las respuestas que la coyuntura requiere.

Por lo mencionado anteriormente, Manoni aseguró: "El Plan Educativo que proponemos para 2022, y que deberá tener continuidad en los años que siguen, definirá sus prioridades y articulará todas sus líneas de acción en torno de estos dos desafíos. Desde esta perspectiva se propone revisar la ley de educación que contenga aspectos como la calidad educativa y la inclusión".

Todos los ejes de campaña

Equipo para el Congreso Nacional

Revisión del sistema de coparticipación.

Fiscalización y auditoria de la obra pública.

Plan integral de uso y aprovechamiento del agua. (Unificación de los distintos organismos que intervienen y unificar la autoridad respecto al agua).

Plan integral de salud (que incluya todos los sectores).

Producción, desarrollo local y fortalecimiento de las economías regionales. Se requiere de un estimulo concreto y la propuesta de un sistema de financiamiento de la misma, con un plan integral en la temática de turismo.

Desarrollar competencias y habilidades específicas en el desarrollo de un producto alternativo de mosto concentrado con una propuesta innovadora, económica y comprobada eficientemente. Propiciar actividades de producción de mosto concentrado, en esta realidad que nos toca vivir en beneficio propio y de la comunidad vitivinícola de Mendoza. Determinar las posibilidades e interés de las familias por elaborar un producto sustituto del azúcar.

Niñez y adolescencia: revisión del sistema de adopción y las leyes de protección de derechos de las infancias.

Discapacidad e inclusión.

Violencia de género e interseccionalidad transversal. "Con la ley Micaela no alcanza, debemos contener y trabajar en proyectos que rescaten las particulares de las mujeres reales", describieron desde el frente.

Desde Compromiso Federal, se quieren posicionar como la tercera fuerza y aseguran ser una opción renovada para Mendoza y los mendocinos inteligentes.

"No creemos en la famosa grieta, estamos con las personas que trabajan, que padecen lo que se vive en Mendoza todos los días, los que no encuentran trabajo porque las fábricas cierran, los que, aunque trabajan todos los días tienen salarios de hambre y no cubren sus necesidades cubiertas. Creemos que somos la verdadera alternativa, lo demás creemos que son más de lo mismo. Nuestras listas están encabezadas por hombres y mujeres, pero no detrás de nadie, porque es importante la voz de ambos en los Concejos, en la Legislatura y el Congreso", sentenció Flavia Manoni.