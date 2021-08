Se dilatan varios reemplazos en los Tribunales de Comodoro Py

La comisión de selección del organismo encargado de promover y remover jueces se reúne desde las 8:30 horas para discutir la postergación por 30 días de los concursos que buscan completar seis vacantes en los Tribunales de Comodoro Py. El encuentro virtual se transmite por YouTube.

Se trata de dos de las tres vocalías que conforman la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, actualmente cubiertas por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi objetados por el oficialismo por sus traslados a ese tribunal de alzada durante el gobierno de Mauricio Macri. De los cuales sólo uno -Pablo Bertuzzi- se presentó al concurso luego de que la Corte rechazara sus planteos para permanecer en el puesto sin concursar.

Ambos son puestos clave, puesto a que la cámara federal porteña es la instancia superior que se encarga de confirmar o rechazar medidas de los magistrados de instrucción en las causas por corrupción.

Cabe destacar que hace menos de una semana, la subcomisión B de selección, sorteada para informar las impugnaciones del concurso para cubrir esas dos vacantes propuso un orden de mérito donde hizo retroceder 8 puestos al actual camarista Bertuzzi y avanzar 17 puestos a la Fiscal Federal de Lomas de Zamora Cecilia Icardona, misma fiscal que impulsó la denuncia por espionaje ilegal en el Instituto Patria.

Desde la subcomisión justificaron la modificación del puntaje a que no se había tomado en cuenta los antecedentes profesionales de la fiscal Icardona; no obstante, existen altas probabilidades de que el juez Bertuzzi no califique a la siguiente etapa del concurso, que será la entrevista personal de los consejeros si mantiene el puesto 21 como figura actualmente en la orden de mérito.

Por otra parte, el Consejo tratará de extender por un mes más el concurso destinado a buscar dos titulares en los Tribunales Orales Penal y Económico Número 1 y 2 que también funcionan en el edificio de la Avenida Comodoro Py 2002.

Finalmente, a las 10 horas el plenario también buscará tratar la postergación del concurso del que saldrán los reemplazantes de los Juzgados que en su momento fueron encabezados por Rodolfo Canicoba Corral tras su retiro en julio del año pasado y que tuvo como subrogantes a Julián Ercolini y actualmente a María Eugenia Capuchetti hasta octubre de este año. Asimismo el juzgado de Claudio Bonadio quien tras su muerte en febrero de 2020 fue subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi y actualmente Julián Ercolini.