El reconocido astrólogo que integra una lista y quiere ser concejal

El reconocido astrólogo mendocino Ricardo Correnti aceptó integrar la nómina del Partido de los Jubilados para disputarse una banca en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. En diálogo con MDZ Radio, detalló los motivos por los que decidió salirse del frente Cambia Mendoza, sector al que pertenecía, ya que en el año 2019 integró un lugar para la Legislatura Provincial.

"Entré a la política para poder ayudar. Yo tengo una discapacidad desde hace 35 años y lamentablemente presenté muchos proyectos, pero solo una persona me abrió las puertas. Estoy hablando del legislador Rolando Baldasso, el resto de los legisladores no estuvo interesado en ayudar a las personas discapacitadas", describió Correnti.

El astrólogo aseguró que al no tener una participación activa con Cambia Mendoza, tomó la decisión de entrar al Partido de los Jubilados, sector que ya trabaja con personas con discapacidad. "Con ellos me sentí identificados para ocupar un cargo, la gente de Cambia Mendoza está abocada a otras cosas, la discapacidad no tiene lugar en su agenda, yo quería trabajar pero ellos no tenían interés", dijo.

Correnti está activo en muchos proyectos sociales para colaborar con diferentes merenderos de la Ciudad de Mendoza. En el programa "Sonría, lo estamos filmando", aseguró que si consigue la banca como concejal, el sueldo será destinado exclusivamente a la apertura de comedores: "La gente está necesitada y al no tener trabajo ni salida, tienen que quedarse con un corto dinero como la pensión y a veces ni eso cobran".

La astrología y la política

Ricardo Correnti se animó a predecir que sucederá con la provincia en los tiempos futuros y describió: "Se vienen tiempos positivos para todos a nivel espiritual y a nivel humanitario. Tenemos que unirnos todos, no vamos a mejorar si estamos separados. Hay que trabajar para ayudar al prójimo", culminó.