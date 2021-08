Mendoza sigue informando muertes por covid que se produjeron en 2020

Pasan los días y continúan apareciendo muertos por coronavirus en Mendoza que no fueron registrados en 2020 y cuyos datos se están actualizando desde el mes de julio a esta parte.

Luego de que el tema de los fallecimientos por pandemia no cargados el año pasado desencadenara una crisis política en el gobierno de Rodolfo Suárez hace tres semanas, MDZ pudo constatar que, desde aquél momento hasta hoy, casi 40 muertes más fueron ingresadas al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) que registra los datos del país vinculados al covid-19.

Según el relevamiento del DataSet que publica el Ministerio de Salud de la Nación, el número de muertos en Mendoza durante el 2020 ya llega a las 1.766 personas, cuando su habían informado originalmente 1.240 al 31 de diciembre del año pasado y, con la actualización que se comenzó a realizar en julio, la cifra había trepado a 1.727 según el corte del 28 de ese mes.

Es decir: desde que se supo la manera en que la provincia venía retrasando la carga de datos y el tema estalló, se siguen subiendo fallecimientos al SNVS ocurridos en 2020 a un ritmo de dos por día en promedio. El total de fallecidos por covid en la provincia desde el comienzo de la pandemia, hasta el 16 de agosto pasado, ya llega a las 4.232 personas.

El tema de la carga de datos de los fallecidos del año pasado modifica el diagnóstico que el Gobierno realizó sobre el impacto de la pandemia, más allá de que las autoridades subestimaron esta información al sostener que las decisiones se tomaron en base a otros parámetros. La ministra de Salud, Ana María Nadal, debió brindar explicaciones ante la Legislatura por esta forma de manejar los datos de las muertes, que no había sido comunicado en ningún momento, y ensayó una explicación ante la oposición que siguió el mismo camino de lo que había dicho la funcionara en público luego de que un artículo del diario La Nación diera a conocer lo sucedido.

Salud argumenta que, en definitiva, lo que ocurrió fue que el Gobierno terminó "barriendo" la información sobre todos los fallecimientos durante el 2020 y cruzando esos datos con los certificados de defunción para establecer efectivamente quienes habían perdido la vida como consecuencia del covid. Ese relevamiento era algo que se había acordado en el marco del Cofesa (Consejo Federal de Salud) entre la provincias y la Nación y, se defiende el Ejecutivo, Mendoza ejecutó de manera más eficiente que el resto. El peronismo no le creyó e insistió, luego de escuchar a la ministra, con que Suarez había buscado ocultar los fallecimientos por coronavirus para maquillar el impacto real de la pandemia.

Este asunto es clave si se lo analiza desde el punto de vista electoral. La estrategia de Cambia Mendoza es apuntalar a sus candidatos con el manejo que hizo Suarez de la crisis del coronavirus, que apunta a convertirse en uno de los caballitos de batalla en la campaña. Algo, sin embargo, pudo haber cambiado en estos primeros días de contienda en donde todavía del oficialismo no salió fuerte a militar esta idea.

El plan de Suarez para salir de este problema fue apostar a que pasen los días y la cuestión se fuera diluyendo de la agenda. Corrió con la ventaja de que el tema explotó en el arranque y no en el final de la campaña y, como sucede en la Argentina, un escándalo va tapando al otro. Hay quienes sostienen que el gobernador no estaba al tanto de que el ministerio de Salud estaba “peinando” los datos de los fallecimientos y cuentan que, de haberse enterado, hubiera instruido para que esa información no se actualice de la manera en que se hizo. Pero se continúa haciendo.