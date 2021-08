El líder de los bancarios habló sobre la reducción de la jornada laboral

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, visitó Mendoza y brindó una conferencia de prensa. Allí, el sindicalista y precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires explicó el motivo de su visita y, además, se pronunció respecto a la posibilidad de reducir las jornadas laborales, un tema que recientemente fue abordado por el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

Respecto a por qué pisó territorio mendocino, Palazzo indicó: "Estamos haciendo una recorrida y vamos a participar en un plenario de delegados. Estamos analizando la situación nacional y de las seccionales. También los compañeros de Mendoza, que es mi seccional y lugar de origen, me pidieron que viniera porque hay un proceso electoral en bancarias en diciembre, donde se elige la conducción nacional".

Palazzo buscará llegar al Congreso de la Nación en las próximas elecciones legislativas.

El gremialista habló sobre el futuro que le depara a los trabajadores de su sector, donde la pandemia de coronavirus derivó en diversos cambios estructurales en el área laboral bancaria. "Nosotros como bancarios hemos tenido la posibilidad de haber tenido buenos acuerdos salariales, pero hay un tema que nos preocupa y es impacto del avance de la tecnológico en la actividad. Estamos en reuniones con el Ministerio de Trabajo y uno de los temas a resolver es qué cantidad de trabajadores pueden hacer teletrabajo, cuáles son los costos y las condiciones laborales", comentó.

Asimismo, agregó: "En principio, el impacto tecnológico -si bien genera mayor productividad por trabajador y mayor renta al empresario- sobre esa mayor renta hay que discutir las condiciones le llega el beneficio a los trabajadores. Por eso siempre hemos planteado la posibilidad de la reducción de jornadas de trabajo. Damos un ejemplo de lo que pasa en el sistema financiero: cada trabajador bancario en el lustro del 2000 al 2005 administraba 300 cuenta promedio de depósito y ahora son 1100. Quiere decir que se triplicó el nivel de productividad, se mantienen los salarios constantes porque no hemos perdido contra la inflación. Esto quiere decir que el impacto tecnológico no tiene que servir para que nos amenazan con que se pierde el empleo o se pierden derechos. Tiene que servir para que quizás se gane un poco menos, se bajen las jornadas de trabajo y puedan tener trabajo muchos argentinos que no lo tienen".

Lo que dijo Kulfas en la semana

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas fue criticado durante la semana por sus dichos acerca de la reducción de jornada laboral, un proyecto propuesto por precandidatos de izquierda en el marco de las elecciones legislativas. Kulfas fue categórico y reconoció que es “impensable” plantear el tema en el país.



El funcionario de Alberto Fernández pidió ser “cuidadosos” al plantear el debate, ya que los países que lo plantearon “son países desarrollados que, a grandes rasgos, han incorporado también algún esquema de reducción proporcional del salario y tienen un mercado laboral avanzado”. Además, resaltó que la jornada laboral se encuentra dentro de “parámetros estándar” internacionales.

Matías Kulfas descartó que se implemente tal idea.

“No es la realidad que está viviendo nuestro país con un problema de crisis de ingresos”, evaluó el ministro, quién remarcó que la “agenda” del país es la de la “recuperación del trabajo”. En este sentido, añadió que hay que “incorporar más personal antes de incrementar las horas extra para redistribuir horas de trabajo en gente que está desocupada o subocupada”.

Es por eso que, durante su exposición de esta tarde, Palazzo reveló que lo manifestado por Kulfas no es acorde a lo que realmente piensa puertas adentro. "Yo hablé con el ministro. Me llamó y me expresó que está de acuerdo con la reducción de jornada laboral, entiende que es el camino a seguir y que mientras dure la pandemia, hay que trabajar más por la generación de empleo por otra vía y que después se habilitará la discusión".

Posteriormente, Palazzo fue tajante y afirmó que "se ha generado un controversia respecto a que esto tiene un costo laboral y que quizás este impacte sobre los precios". Y concluyó: "No considero que sea así porque durante los 4 años de la gestión de Cambiemos en el Gobierno nacional, la reducción promedio de salarios osciló entre el 20% y el 24%. Aquellos que dicen que tiene un impacto económico, no es tal porque los trabajadores ya lo sufrieron".