Golpe en Bolivia: Felipe Solá culpó al excanciller de Macri

El canciller Felipe Solá se refirió este jueves por la noche a la denuncia realizada por el Gobierno de Bolivia contra la administración de Mauricio Macri por el envío de material para reprimir las protestas de los partidarios de Evo Morales en noviembre de 2019, y en particular cuestionó a su antecesor de la gestión Cambiemos, Jorge Faurie, sobre quien afirmó: "¿El canciller (por Faurie) no sabía nada? Imposible".



A través de un hilo de Twitter, Solá adjuntó la carta de agradecimiento por ese envío firmada por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana en aquel momento, general Jorge González Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, hoy ministro de Trabajo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.



Y al referirse puntualmente a esa correspondencia, Solá señaló que "fue hallada por el gobierno de Bolivia y encontrada también en los archivos de la embajada argentina" en La Paz, pero "no aparece en la Cancillería", reveló.



"¿Le agradecen al embajador (por Álvarez García) y el canciller (Faurie) no sabía nada? Imposible", apuntó el titular del Palacio San Martín, y de ese modo responsabilizó al excanciller de la gestión Cambiemos entre junio de 2017 y el 10 de diciembre de 2019.

La carta que adjuntamos, donde se detalla el envío, fue hallada por el Gobierno de Bolivia y encontrada también en los archivos de la embajada argentina. No aparece en la Cancillería. ¿Le agradecen al embajador y el canciller no sabía nada? Imposible. (2/4) pic.twitter.com/oYuPl88dBA — Felipe Solá (@felipe_sola) July 9, 2021

En el mensaje desde su cuenta oficial de Twitter, Solá aseguró que el envío de cartuchos de Itakas 12/70, gases lacrimógenos y granadas de gas para reprimir las protestas tras el golpe de Estado en Bolivia, a un mes de que finalizara el gobierno de Macri, se trató de "una acción vergonzosa" pero "además ocultada".



Además, el canciller contrastó la actitud del presidente Alberto Fernández ante los hechos ocurridos en Bolivia, quien se involucró en la búsqueda de un salvoconducto para Evo Morales, Álvaro García Linera y otros dirigentes del MAS con el objeto de salvarles la vida, con las acciones dispuestas por Macri en el último tramo de su administración.



"Queda claro que mientras el gobierno saliente (por la gestión Cambiemos, 2015-2019) ayudó derrocar a un presidente constitucional, el gobierno que entraba (el Frente de Todos, iniciado el 10 de diciembre de 2019) salvó la vida de Evo Morales y contribuyó a restaurar la democracia en Bolivia", remarcó.

Queda claro que mientras el gobierno saliente ayudó derrocar a un presidente constitucional, el gobierno que entraba salvó la vida de Evo Morales y contribuyó a restaurar la democracia en Bolivia. (4/4) — Felipe Solá (@felipe_sola) July 9, 2021

Esta noche, poco antes del pronunciamiento de Solá, Faurie trató de despegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en noviembre de 2019 él mismo encabezaba, de la denuncia realizada por el gobierno de Luis Arce: "La Cancillería no tuvo ningún tipo de intervención de envío de material", dijo en diálogo con el canal IP Noticias.



“El embajador (por Álvarez García) recibió instrucciones de recibir a funcionarios del gobierno de Morales. No hay ninguna índole de la Embajada como para poder enviar ese material”, señaló aunque la carta enviada por el exgeneral de la Fuerza Aérea Boliviana tiene como destinatario al entonces diplomático argentino en La Paz.