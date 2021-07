El inesperado "reto" de Patricia Bullrich a Mauricio Macri: "Fue un error que..."

Patricia Bullrich confesó que le dio una reprimenda a Mauricio Macri advirtiéndole que su "error" fue pretender ser "juez y parte" en la resolución de las listas electorales del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, lo que puso en "riesgo" su condición de mediador.

Luego de confirmar su baja de la pelea electoral interna en la capital nacional en favor de María Eugenia Vidal, Bullrich inició una ronda mediática para explicar los motivos de su decisión y dejar en claro que se trató de una movida para garantizar la "unidad" de Juntos por el Cambio y evitarle un desgaste político a Horacio Rodríguez Larreta en el principal bastión del macrismo, aunque confirmó que sí habrá PASO en la coalición opositora dado que la exgobernadora bonaerense se enfrentará a Ricardo López Murphy.

Estas idas y vueltas en la Ciudad produjeron cortocircuitos en la relación de Bullrich y Macri, ya que el expresidente utilizó esa disputa para enfrentarse al jefe de Gobierno porteño respecto al liderazgo en el PRO. Si bien la exministra de Seguridad desmintió haberse molestado, sí confesó que le recriminó a Macri su actitud: "Yo no estoy enojada. Le dije a Macri que me parecía un error que él fuera juez y parte en una elección, porque un expresidente que representa a nuestro espacio no puede jugar una interna de la Ciudad por un candidato".

"Si había una interna y se involucraba, estaba mal, porque entonces pierde esa condición de expresidente. Él entendió eso e incluso escribió una nota diciendo que él iba a ser neutral, aunque ya no hará falta porque esa elección interna no se va a dar", añadió la titular del PRO en el programa W Ver y Rever, del canal TN.

Asimismo, Bullrich confirmó que López Murphy irá a internas contra el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa el ingreso formal del exministro liberal a Juntos por el Cambio. "Hay mucha gente nueva que va a traer muchas sorpresas", adelantó. Incluso señaló que todavía continúan las negociaciones con José Luis Espert, la democracia cristiana y el MID de Rogelio Frigerio.

En cuanto a lo que hubiera sucedido si peleaba la interna, Bullrich aseguró que "le ganaba" a Vidal. "No fui porque me di cuenta que mi verdadero interés era hablarle a los argentinos, seguir siendo presidenta del PRO y no generar un daño a nuestro espacio. Estoy convencida que yo ganaba, pero a veces generar un renunciamiento como una conducta ejemplar muestra más que yendo a una elección y ganando", añadió.