Alberto Fernández encendió el debate sobre la duración de jueces

En el Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho con alumnos y alumnas de la carrera de Derecho, el presidente Alberto Fernández aprovechó para apuntar contra el sistema judicial argentino. Entre sus declaraciones más contundentes, destaca que haya señalado a las personas que trabajaron con jueces federales como el fallecido Claudio Bonadio o Martín Irurzun, como "contaminadas por las malas prácticas" que esos magistrados aplicaron. Sobre todo profundizó en un tema clave: la duración de los jueces en sus cargos".

Entre otras consideraciones, Alberto Fernández sostuvo: "A mi no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. la mejor forma de enseñar es sembrar dudas ",

Al respecto, expuso que él cree en la “necesidad de generar un debate para discutir” para discutir no solo la duración en el cargo de magistrados, sino la posibilidad de no renovar las designaciones: "Un mal fallo no hace de eso una conducta reprobable, pero sí nos podría hacer pensar en renovarle la designación a un juez que lo hace", sostuvo.

Luego, precisó: "No puedo decir que la conducta de un juez que aplica la teoría de la responsabilidad remanente de un exfuncionario tiene una conducta reprobable para ser echado, pero lo pensaría dos veces para volver a designarlo".

Tras esclarecer su postura respecto de la elección por voto popular de los jueces, método con el que dijo no estar de acuerdo, apuntó contra el comportamiento de la Justicia en los últimos años. "Fue pervertido, lastimado, confundido con extensas teorías, extensas interpretaciones que le hicieron un enorme daño a la credibilidad de la Justicia y mucho daño al Estado de Derecho", dijo al respecto. Con ello, agregó que según su parecer muchos exfuncionarios "padecieron cárceles y detenciones preventivas innecesariamente. Muchos tuvieron causas inventadas con el fin de perseguirlos", concluyó.