Mario Negri liquidó a Alberto Fernández por sus dichos sobre Cuba

El diputado nacional Mario Negri (Juntos por el Cambio) criticó con dureza al presidente Alberto Fernández por sus declaraciones sobre las manifestaciones en Cuba, y sostuvo que la Argentina "está siendo insignificante en el mundo" por su política económica y de relaciones exteriores, las cuales calificó de "errantes y vergonzosas". Asimismo, cuestionó al Gobierno nacional por su "terquedad" y por "elevar el nivel de tensión" social.

"No hay antecedentes en la política exterior del país de una mayor irrelevancia que hayamos conocido desde que se recuperó la democracia. La Argentina está siendo insignificante en el mundo, no solo por no encontrarle el rumbo a la economía, sino además porque le tiraron la honra a los perros en materia de derechos humanos", expresó en declaraciones al canal LN+.

En ese último punto, Negri arremetió contra la decisión del oficialismo de no condenar la actitud represiva del régimen cubano: "Ningún gobierno puede invocar el principio de no intromisión en la política interna, porque son principios universales, y si la Argentina tuvo algún prestigio fue justamente por los derechos humanos".

"Se paga caro esta política errante y vergonzosa, que esconde debajo de una alfombra y que no mide éticamente las violaciones de los derechos humanos. Lo único que hace es aumentar la desconfianza hacia el país", añadió.

Por otro lado, Negri indicó que "el Gobierno es el primero que debe sostener la ejemplaridad", pero por el contrario, lo que recibió fue una "bofetada moral tan fuerte" que le "quitó ejemplaridad en generar credibilidad y empoderamiento". En ese sentido, aseguró que ve "terquedad en el Gobierno" porque "eleva el nivel de tensión en una sociedad que vive esta angustia y no tiene rumbo".

En cuanto a la contienda electoral, el dirigente opositor cordobés subrayó que "las energías deben estar puestas en noviembre de 2021, cuando se votará" la nueva composición de las cámaras del Congreso, ya que "la disyuntiva es entre los que quieren el pasado de los años '70 y los que queremos acercarnos al futuro".

"Hay que equilibrar el poder, porque el kirchnerismo está a siete bancas de quedarse con todo", resaltó en tono alarmista.