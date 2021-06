Juntos por el Cambio acude a la ONU por los desmanejos con la vacuna

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le solicitó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, activar las "alertas tempranas" por violaciones de los derechos humanos en el plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país.

El pedido se formalizó a través de un informe de 28 páginas en el que Bullrich y varios legisladores de Juntos por el Cambio (entre ellos, tres mendocinos) realizan denuncias sobre el plan de vacunación en la Argentina.

"Los hechos y la información que se desarrollan a continuación dan cuenta de que el plan nacional de vacunación no cumple los estándares mínimos de respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del SACROI-COVID19, en particular los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación", indica el informe presentado por Bullrich.

Enviamos a la ONU un informe sobre la administración de las vacunas en Argentina. La falta de transparencia e información clara nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los argentinos no tenemos ni respuestas ni transparencia. HilouD83DuDC47https://t.co/bGzyXg0XqG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 4, 2021

En el texto se señala que "la distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación". También indica que "no se brindó información adecuada y suficiente sobre todas las vacunas que se aplican en el país" y que "no se respetaron los derechos de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción".

Bullrich informó por las redes sociales sobre la presentación ante la ONU y recalcó: "Los argentinos no tenemos ni respuestas ni transparencia".

Dijo además la presidenta del PRO que "se privilegió a quienes forman parte del partido de gobierno"

"Genera enorme incertidumbre la falta de certeza respecto al momento de la vacunación y se desconocen las razones por las cuales sólo se compraron determinadas vacunas y se rechazaron otras a precios accesibles, cuando teníamos prioridad por haber participado en procesos de prueba", sostuvo Bullrich, por otra parte.

"Necesitamos respuestas de manera urgente. Las soluciones que el gobierno sigue proponiendo son las mismas que ya fracasaron. La impericia hizo quebrar a miles de negocios y llevar a millones de argentinos a la pobreza", remató en Twitter Bullrich.

El informe lleva las firmas de los diputados radicales Jimena Latorre y Luis Petri (UCR) y del diputado del PRO Omar de Marchi.

El informe presentado a la ONU