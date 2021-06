López Murphy va con Larreta y competirá contra Vidal y Bullrich

Ricardo López Murphy lanzó hoy, con un video, su candidatura como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, dentro de Juntos por el Cambio. El economista irá de la mano con Horacio Rodríguez Larreta y deberá enfrentar en las PASO a María Eugenia Vidal y a Patricia Bullrich, si es que ambas avanzan es su carrera electoral.

De todas maneras, para que esto ocurra, habrá que esperar al cierre de frentes y de listas.

Esta incorporación del ala liberal a la coalición que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, es una buena noticia para la oposición, ya que se temía por los votos que podían quitarle el propio López Murphy, como así también José Luis Espert y Javier Milei.

“En la Argentina todos tenemos un López. Es que son realmente muchos. El que yo conozco, es nieto de inmigrantes, que llegaron con la idea de unión, de un lugar común, de encontrar los mejores de distintos mundos para crear uno nuevo. El López que yo conozco creyó tanto en la educación que se convirtió en profesor de 47 camadas de jóvenes, repletos de sueños”, relata el video.

Y agrega: "Mi López, es de los que decidieron emprender. Propuso bajar el gasto de la clase política, propuso no aumentar más los impuestos y no lo escuchamos. Porque este es un López de esos que no tienen prontuario, sino un archivo que resiste más de 40 años. Es un López es como el tuyo, amigo, vecino, trabajador, compañero, que quiere lo mismo que el tuyo. Es momento de que la Argentina vuelva a ser un país de ideas y que estas lleguen donde se convierten en proyectos. Seamos mayoría".

López Murphy tiene una larga trayectoria en la política nacional y fue ministro de Economía y de Defensa.

Por el momento, es una incógnita lo que puede pasar con Espert y Milei que tienen aún algo de resistencia dentro de Juntos por el Cambio.