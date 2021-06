Facundo Manes se planta: será candidato aún si tiene rivales internos

El neurocientífico Facundo Manes ya no sabe de qué manera decirles a propios y extraños que su candidatura es firme, que no necesita de un “operativo clamor” o “lista única dentro de Juntos por el Cambio”. Cuentan quienes lo conocen que desde el momento que se decidió participar de un proceso político jamás tuvo dudas. Y que la decisión de que su hermano Gastón participara dentro de la interna radical en marzo pasado es parte de esa toma de postura.

En el radicalismo creen que la campaña de “niño caprichoso” para dejar mal parado a Manes empezó a instalarse, y desde el entorno del neurólogo saben que es algo que deben atravesar. “También pasó en 2017, cuando todos nos acusaban de ególatras porque él no quiso ir de segundo candidato en la lista que encabezó Graciela Ocaña, pero la realidad al final salió a la luz. Ni Mauricio Macri ni Elisa Carrió nos querían como cabeza o directamente en el frente”, explican.

Uno de los que más trabaja para “traducirle” las ingratitudes que pueden aparecer en una campaña política es Gastón, su hermano y último candidato a primer convencional en la lista que ganó la interna radical bonaerense, que llevó a Maximiliano Abad como presidente partidario. “Esa fue la consolidación de una primer etapa de este camino”, reconocieron.

Manes, con el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

La dupla Facundo - Gastón tienen roles claramente establecidos. El primero no solo es el conocido, sino que también es el que le hablará a todos los sectores de la sociedad. No sólo a los radicales o al público de Juntos para el Cambio. Gastón, en cambio, es el que tiene a cargo toda la agenda partidaria y política.

Desde mucho antes que María Eugenia Vidal le preparara milanesas en su casa de Palomar para convencerlo de que sea candidato, Manes quería ingresar en la política. Fue tanteado por todos los sectores políticos, pero lo único que quería es que el radicalismo le diera esta gran oportunidad.

Su construcción, personal y de instalación, entonces, vino luego de un largo proceso que se desató hace un año. Los hermanos Manes, que piensan igual, empezaron con este trabajo de rompehielos, que hoy está a punto de confirmarse. Para Manes, la decisión de participar en una interna de la UCR “nadie la podía pasar inadvertida". "Tenemos una pertenencia, la valoramos y la reconocemos”, dice Gastón, como una forma de darle un marco absolutamente política.

Para los Manes, “ganar la interna fue un gran paso”, que también sirvió para darle un “mayor protagonismo al partido, que algunos pretendían que continuara en un papel menor dentro de Juntos por el Cambio”.

Ahora, cuando las usinas PRO lo ponen como “un candidato que se va a bajar porque no soportará una interna", quiere ser aclamado por todos. Manes sostiene que será candidato no sólo por él, sino por el partido que lo respaldó y que puede ser protagonista, pero que le “hablará a todos, porque no podemos salir solos desde un lugar de la grieta”.

Si bien la negociación sigue abierta, y que su pretensión final es conducir los destinos del país, su paso previo como diputado lo empezó a atrapar. Cree que puede instalar en la agenda pública “otros temas vitales como el conocimiento, la producción, la investigación y la educación”.

Para Manes, luego de haber tomado la decisión de participar en política, vino la definición sobre el riesgo que significaba sumergirse en una interna partidaria, donde los preconceptos y las tradiciones preexistentes ponían al radicalismo como un partido con un escaso nivel de protagonismo.

En el entorno del neurocientífico, nadie parece valorar la decisión del “doble riesgo” afrontado. No sólo el de meterse en política sino de hacerlo en la Provincia de Buenos Aires, donde es más fuerte el kirchnerismo y el peronismo como en ningún otro lugar. Por eso no llamó la atención que todo el radicalismo del país saliera en su respaldo.

Ahora resta saber si su presencia alcanzará para ordenar la interna opositora bonaerense o si, como ya lo ha dejado claro, se presentará en la PASO en representación de la UCR y sus aliados bonaerenses.