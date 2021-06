El Consejo de la Magistratura aceptó la denuncia contra Bento y deberá defenderse

Este martes la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aceptó la denuncia contra el juez federal Walter Bento y determinó que se notifique al magistrado para que pueda presentar su defensa. De esta manera, se registra el primer avance de la causa dentro del órgano que puede disponer la suspensión o incluso el pedido de jury contra el juez. Si bien la denuncia fue aprobada por todos los consejeros, hubo una intervención que no pasó desapercibida.

El consejero Alberto Lugones, amigo personal del juez Walter Bento, pidió la palabra y sembró dudas sobre la veracidad de las denuncias contra el titular del Juzgado Federal 1. Lugones aparece mencionado en el expediente debido a que intercambió mensajes con el juez investigado. En realidad, es un solo mensaje escrito el 29 de abril en el que Bento le dice: "Gracias hermano".

Al hacer uso de la palabra, este martes Lugones justificó por qué votó a favor de aceptar la denuncia contra el juez y correrle notificación. "Parece un expediente de una gravedad importante y por eso acompaño el pedido", explicó pero al mismo tiempo denunció que existirían operaciones contra el juez al que se apunta como líder de una asociación ilícita que cobraba coimas millonarias para favorecer a personas privadas de su libertad.

"Es un tema complejo y hay mucho ruido en la provincia de Mendoza. Tanto ruido que el juez denunciado denuncia al juez y al fiscal que llevan la causa", manifestó Lugones y luego fue incluso un paso más allá. "También sé de algún camarista que estaba circulando con pen drive pidiendo que se dé celeridad al trámite. A mí, en lo personal, eso no me gusta", sentenció Lugones en en referencia a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, presidida por Juan Ignacio Pérez Curci.

"No digo que después no coincidamos todos en la forma que vamos a resolver", aclaró Alberto Lugones pero volvió a remarcar que existen situaciones que deben tenerse en cuenta. "Este hecho tiene entidad pública en la provincia de Mendoza y es razonable el planteo del aplicar el artículo 11, pero no es un hecho lineal. Hay muchas cosas en juego y cuestionen que se debaten de las cuales he tenido conocimiento extraoficial. Lo de un camarista acompañado con copias de pen drive y pidiendo que se vote de uno u otro modo no lo podemos avalar", aseveró.

Alberto Lugones.

"No podemos avalar conductas que no sean correctas, pero tampoco planteos que hablan más de intereses personales que de la gravedad de la situación de derecho", sostuvo.

Con sus palabras, Lugones intentó equilibrar el peso de las denuncias que existen contra Walter Bento por enriquecimiento ilícito, cohecho y asociación ilícita, con los argumentos con los que el propio juez se defiende. En concreto, a través de un comunicado y mediante declaraciones de su abogado Mariano Cúneo Libarona, Bento ha dicho ser víctima de "lawfare" por parte del fiscal Dante Vega al cual le atribuye un encono personal en su contra.

La instrucción de la investigación en el Consejo de la Magistratura es llevada adelante por el diputado del PRO Pablo Tonelli.

Según el artículo 11, una vez que se admite la denuncia se notifica al magistrado y se le da un plazo de 20 días para "ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho".