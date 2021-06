Axel Kicillof volvió a disparar con todo contra Juntos por el Cambio

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy que la oposición está en plena campaña "tratando de apretar un botón de reset grande como una casa", creyendo que "la pandemia limpia los 4 años de neoliberalismo, la deuda, el FMI" de Juntos por el Cambio.



"Yo no estoy en campaña electoral sino en campaña de vacunación", agregó Kicillof.



En diálogo con Radio 10, sostuvo que "el macrismo está en campaña" y busca en medio de la segunda ola de la pandemia "lograr ventaja electoral acusando al peronismo de cosas horribles".



El gobernador criticó esas actitudes de Juntos por el Cambio "en medio de una pandemia" y recordó que son los mismos que "han dicho que la vacuna era veneno".



"Están en dificultades, tratando de apretar un botón de reset (reinicio) grande como una casa, como si la pandemia limpiara los 4 años de neoliberalismo, la deuda y el FMI", afirmó.



Para Kicillof "es muy difícil mostrarse como críticos (de la gestión actual) con el prontuario que tienen de haber hecho un descalabro en la salud pública, en la educación pública, de haberse puesto de enemigo al sector, y haber dicho 'no voy a abrir más hospitales", lo cual hoy hubiera venido muy bien, y no para un partido político sino para todos".



Aseguró que en 2019 "el macrismo con todas sus granjas de trolls, consultores extranjeros, periodistas ultramacristas" tomaron "la decisión de hacer una campaña sucia asociada a todo el proceso de lawfare".



Por eso consideró que "no lo sorprende" que se intente "despertar prejuicios de algún sector de la sociedad y odios de otro, para estar todo el tiempo trabajando sobre la opinión pública con mentiras y violencia".



"Decidieron que era año electoral y hoy los vemos en un esfuerzo enorme por estar en la boleta, pero todo ese esfuerzo que no hicieron para colaborar" en la pandemia", reprochó el mandatario bonaerense.



Añadió que es "muy lamentable y muy penoso" que hoy "hay gente que no se vacuna porque escuchó a algún dirigente decirle que la vacuna era veneno o era mala o hay que esperar una vacuna de otra marca".



También opinó que hay una campaña para fomentar que "hay manifestaciones en contra" del oficialismo, pero contó que él mismo vio "tres autos con gente tocando bocina".



"Quieren sembrar una sensación de hostilidad ante el gobierno que es de ellos", fue su conclusión.



Kicillof se quejó por el mensaje de la oposición: "En lugar de decir 'te están cuidado' te dicen 'te están sacando la libertad'", aseveró.



Y se mostró contento de que "en el Frente de Todos no haya todavía un clima de campaña la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que resultó mucho más intensa que la primera".



"No estoy en campaña electoral, estoy en campaña de vacunación", dijo el gobernador, para quien en la sociedad no se ve "un clima electoral" y por esto "lo que está haciendo la oposición es muy extemporáneo".



Afirmó que hoy "quien tiene el liderazgo discurso de la coalición opositora es claramente (el expresidente Mauricio) Macri" mientras "los que tienen una estrategia de mostrarse distintos, no lo han podido hacer".



Además, Kicillof destacó que entre hoy y mañana "se estará llegando a los 6 millones de vacunados" en la provincia y subrayó que "la gran novedad de programa de vacunación es vacuna libre para todos los mayores de 50 años" en todo el distrito, porque "permite avanzar sobre grupos etarios que no son los de mayor riesgo".



"Cualquier bonaerense mayor de 50 años concurre a un vacunatorio con el documento y se lo vacuna", explicó sobre el llamado plan de "Vacunación libre".



Subrayó que se trata de "la única jurisdicción" con este sistema y eso los obliga a un trabajo logístico que asegure "tener stock" para los anotados y los no inscriptos.



También reveló que el total de inscriptos para ser inoculados es de "9 millones y medio" de bonaerenses (con una población objetiva adulta para alcanzar de 12 millones). Y destacó que queda por vacunar "gente sana y no de edad de riesgo ni grupos prioritarios".



"Estamos llegando a vacunar la mitad del objetivo y dos tercios de los inscriptos", explicó sobre esos números. También recordó que "en la provincia están abiertas las inscripciones de todos los grupos" desde hace varios meses.