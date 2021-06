Diego Brancatelli fulminó a José Luis Espert por sus críticas a Kicillof: "Deberías..."

A través de las redes sociales el periodista Diego Brancatelli salió a defender al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof luego de que fuese insultado públicamente por el economista liberal José Luis Espert. En concreto, el excandidato a presidente recibió ayer una vacuna y agradeció a los contribuyentes al mismo tiempo que insultó al "comunista" Kicillof.

"Mucho fuck you, pero te vacunó el Estado Argentino José Luis Espert", fue la respuesta de Brancatelli. "¿Vieron? Son todos iguales", adhirió el columnista del programa Intratables que calificó como "vinagre" a Espert.

Rápidamente, Espert tomó el guante y le contestó. "Hola Diegote ¿Vos decís que Kicillof sacó plata de su bolsillo para que yo me vacunara y por eso le debo las gracias a él?" se preguntó irónicamente. "El Estado son impuestos y los impuestos los pagan los laburantes. Ellos me pagaron la vacuna. Yo me pague la vacuna. Sentido común darling", aseveró con sarcasmo.

Pero el cruce no quedó allí y Brancatelli aclaró que nunca dijo que debía dar gracias a Kicillof. "Dije 'el Estado'. Ese del cual renegás, querés ajustar, pero a su vez deseas ser parte", retrucó el periodista. "Si. Con nuestros aportes pero con una gran gestión. Deberías ser agradecido en vez de ser tan vinagre", disparó.

Finalmente, ambos terminaron dedicándose kisses (besos) entre ellos.