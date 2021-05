Aseguran que el Gobierno prorrogará la ley de biocombustibles

El secretario de Energía, Darío Martínez, anunció hoy que el Gobierno nacional prorrogará la vigencia de la actual ley de biocombustibles, que vence en los próximos días, para poder contar con más tiempo para discutir el nuevo régimen que se propone para el sector.



Martínez realizó estas declaraciones durante una visita a la provincia de Tucumán, en la que supervisó junto con el gobernador Juan Manzur el avance de las obras en la Estación Transformadora Los Nogales, que está pronta a ponerse en marcha y que beneficiará a más de 40 mil familias.



“Se está trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen” de biocombustibles, dijo el secretario de Energía, según un comunicado de la cartera.



“Es objetivo del Presidente de la Nación (Alberto Fernández) el desarrollo y la defensa de las economías regionales”, agregó el funcionario.



“Hay que ser respetuoso del Poder Legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege a las pymes”, consideró el funcionario.



“La Argentina se construye desde cada región y eso es lo importante: cuidar los puestos de trabajo. La salida del país de la situación difícil en la que quedó después de los últimos cuatro años es con más trabajo y con un salario que les permita a los trabajadores y las trabajadoras consumir y consolidar el mercado interno. Eso se ve muy bien acá, en Tucumán, donde el trabajo impulsa el crecimiento del país”, destacó el secretario de Energía.



Por su parte, Manzur señaló que “había una indicación del Presidente de la Nación cuando visitó la provincia en febrero, cuando dijo que iba a tener una mirada especial con la economía regional del norte, sobre todo con la caña de azúcar, que da trabajo a más de 60 mil personas. Por eso, ya están avanzados los trámites para la prórroga y esto confirma, una vez más, la decisión del Presidente".



Junto al ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Álvaro Simón Padrós, y el subsecretario de Coordinación Institucional de Energía de la Nación, Santiago Yanotti, entre otros funcionarios provinciales y nacionales, Manzur y Martínez inspeccionaron el avance de la obra de la Estación Transformadora Los Nogales, que está próxima a su finalización y cuenta con una inversión de 750 millones de pesos financiados por la Nación y la Provincia, informaron desde la cartera de Economía.



"Queremos que a partir de esto se instalen industrias. Es una inversión pensando en el desarrollo de la provincia y en generar oportunidades para todos", afirmó el gobernador tras recordar que la obra se había iniciado en 2018, estuvo paralizada durante años y hoy está en plena ejecución.



“Eso se lo debemos a la gestión de Darío (Martínez), porque él nos ayudó con fondos para volver a poner en marcha todo esto", añadió.



A su vez, el secretario de Energía destacó “la sinergia” entre el Gobierno Nacional y el Provincial "pensando en lo que necesita el pueblo tucumano. Con esto damos la posibilidad de mayor desarrollo. No hay desarrollo si no hay energía para los vecinos y la industria".



Luis Álvarez, gerente de Ingeniería de la Empresa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET), detalló a su vez que la obra beneficiará “a todo el norte de la provincia. Tanto a la zona de Los Nogales, que está creciendo mucho en emprendimientos inmobiliarios, industrias y comercios, como a Raco, El Cadillal, Tafí Viejo y Trancas”.



Asimismo, detallaron que previamente, Manzur y Martínez estuvieron en el barrio Crucero Belgrano de San Miguel de Tucumán, donde se llevó a cabo la instalación de kits de eficiencia energética en viviendas en el marco del programa Eficiencia Emerger, que lleva adelante el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).



“Tucumán tiene un gobernador que entiende que el Estado tiene que estar presente y acercarse a los vecinos donde haga falta. Estas instalaciones no solo aportan a la seguridad de las familias, sino que también ahorran energía, porque les permiten a los vecinos consumir menos electricidad y, si entre todos somos más eficientes energéticamente, ayudamos al país”, remarcó la autoridad energética nacional.



“Estamos viendo cómo se emplean los recursos que el Gobierno nacional nos envía a través del Ersept y que se aplican en este programa. Con la ayuda de Nación es posible que muchas familias tucumanas puedan tener una instalación eléctrica segura y no pagar de más”, expresó Manzur.



El jueves por la noche, Manzur y Martínez se habían trasladado a la zona oeste del Gran Tucumán, donde se puso en marcha una red de iluminaria led en la localidad de El Manantial, luego de compartir una jornada de trabajo en la que supervisaron la implementación de diferentes iniciativas de eficiencia energética por parte de EDET y se interiorizaron sobre la producción de bioetanol en dos ingenios azucareros.