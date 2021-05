Un municipio compró respiradores pero en el hospital no los usan

La Municipalidad de General Alvear adquirió a comienzos de este mes cuatro respiradores para ampliar la terapia intensiva del hospital del departamento, pero los aparatos todavía no han sido utilizados.

Según el director del Enfermeros Argentinos, Fabio Gómez Parra, esto ocurre porque falta que se haga una revisión técnica de los respiradores recibidos. Aunque además dijo a MDZ que "los profesionales están acostumbrados a otras marcas".

La por ahora frustrada incorporación de los respiradores se produjo a comienzos de este mes y fue muy difundida, tanto por el Ministerio de Salud de la provincia como por el municipio de Alvear.

La cartera sanitaria destacó que esta adquisición permitía elevar de 18 a 22 las camas de alta complejidad en el establecimiento del departamento sureño.

La marca de los aparatos que llegaron pero no se usan es Inventu y fueron construidos en Rosario. Se trata de un proyecto conjunto de la empresa del mismo nombre y la Universidad Nacional de Rosario.

El producto ha sido destacado por tratarse de un desarrollo nacional y por su bajo costo: costaría entre 2 mil y 3 mil dólares por unidad, un 10 por ciento de lo que salen los que se comercializan en el mercado, según ha señalado Clarín.

Pero en el hospital de General Alvear, los respiradores nuevos no tienen cabida aún. "Hasta que no pasen la técnica del área de bioingeniería, no los vamos a usar", indicó el director Gómez Parra, quien no precisó si los respiradores cuentan o no con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)

También recalcó Gómez Parra que el responsable de adquirirlos fue el intendente Walther Marcolini: "A nosotros nos vino como donación del municipio", remarcó.

Lo mismo aclaró ayer el Ministerio de Salud. Aparentemente el municipio de Alvear compró tres respiradores y el cuarto fue donado por la la Universidad Nacional de Rosario.

Este diario intentó comunicarse con el intendente Marcolini para tener su versión, pero no hubo respuesta.

Los respiradores hechos en Rosario llegaron a General Alvear el domingo 2 de mayo, en el peor momento sanitario por el aumento de los contagios de coronavirus y la aparición de la cepa de Manaos.

Un ingeniero de la empresa Inventu, Simón Carpman, fue al departamento sureño para presentarlos. Carpman señaló que los aparatos contaban con las funciones necesarias para "ventilar a pacientes con covid" y destacó la posibilidad de monitorear su funcionamiento en forma on line.

Hasta el director del hospital destacó el esfuerzo del municipio. Pero ayer, Gómez Parra dijo a MDZ que había recibido la donación de otros respiradores, los cuales permitieron al final que el hospital tuviera 22 camas críticas, y que los de Inventu no hacía falta ocuparlos por el momento.