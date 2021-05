Carrió tomó distancia de Bullrich y habló de la vacuna Sputnik

La ex diputada nacional Elisa Carrió tomó distancia de las críticas al Gobierno por el manejo de la pandemia y las vacunas de otros líderes de Juntos por el Cambio al sostener que no forma parte "de los fanáticos".

“No me inscribo con las críticas de Patricia Bullrich y, a veces, de Macri. Estoy sosteniendo todo lo que hace el gobierno de la Ciudad, estoy callada frente a la falta de vacunas que tiene el Gobierno. No sé qué más hacer para contribuir a la no violencia”, afirmó en comunicación con TN Central.

También contó que ha "trabajado" tanto con el gobierno de Alberto Fernández y con funcionarios de Axel Kicillof "para tratar de no llegar a esta situación de violencia colectiva”.

“Hay una sociedad muy violentada por las restricciones. Más confinamiento del que tengo no puedo tener y ese es el ejemplo. Yo no he ido a actos masivos, no formé parte de nada. Quiero que se calmen porque si no violentan a la sociedad”, agregó.

Además, Carrió expresó que "jamás" dijo que la vacuna Sputnik envenenaba.

“Cuando me pronuncié en diciembre, la Sputnik no estaba autorizada para mayores de 60, por eso a fines de enero se vacunan el Presidente y la Vicepresidenta. Dije que no tenía autorización. Jamás dije que la Sputnik envenenaba, dije que yo no tenía confianza y no la sigo teniendo, por eso no me la puse, estoy esperando la AstraZeneca”, explicó.

También indicó que “quería hacer un acto de repudio personal" por "el envenenamiento de opositores en Rusia".

No obstante, Carrió había dicho en diciembre que denunciaría penalmente "por envenenamiento" a Fernández, Ginés González García y Carla Vizzotti.