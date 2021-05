El gobierno negocia con EEUU para recibir una millonaria donación de vacunas

El presidente Alberto Fernández tomó la decisión de decretar un confinamiento estricto durante nueve días para bajar la circulación e intensificar el plan de vacunación aprovechando el remanente de inyecciones del que aún dispone la Argentina y aguardando la llegada de nuevos cargamentos en los próximos días.

A partir del lunes, y a lo largo de toda la semana, está previsto que llegue el primer avión con parte de las 4 millones de vacunas de AstraZeneca y otros dos vuelos de Rusia con dosis del componente 1 de la Sputnik V.

En tanto en Casa Rosada están acelerando otra negociación que será clave para la provisión de vacunas en los próximos meses: las donaciones anunciadas por Joe Biden para los países con problemas para enfrentar la pandemia. El presidente norteamericano adelantó que su administración donará 80 millones de dosis y que luego no usará este gesto "para pedir favores".

Según consigna Infobae, este paquete estará conformado por 60 millones de vacunas de Oxford-AstraZeneca y 20 millones de otros laboratorios de Estados Unidos: Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, que requiere una sola dosis. La inyección anglosajona no está autorizada aún por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Por eso no se aplica en Estados Unidos y todavía no se puede iniciar el operativo de donación.

El Gobierno aprovechó para comenzar a acelerar las negociaciones y tratar de asegurarse recibir un buen cargamento de dosis en el marco de esa donación. Las conversaciones están a cargo del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien, por orden de Alberto Fernández, se reunió el miércoles con Gayle Smith, coordinadora de la política internacional de la Casa Blanca.

Argüello le dijo a Alberto Fernández que, como máximo, las donaciones comenzarán dentro de seis semanas. Las dosis de AstraZeneca están en la última fase de autorización: en Baltimore hay un depósito con 30 millones de vacunas a la espera de ser distribuidas luego de ser aprobadas por la FDA. La Argentina busca anticiparse al método que aplicará Biden para enviar las inyecciones.

Por el momento lo que se sabe es que el criterio de distribución será decidido junto al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, que coordina el esfuerzo global para asegurar que se haga de manera equitativa.

Cuando interviene Covax, tiene sus propios términos proporcionales que fija para que haya un equilibrio. Pero en el caso de los préstamos bilaterales, cada gobierno empujará por recibir mayor cantidad de dosis.

Lo que el Gobierno quiere evitar es que se imponga un criterio que sea por cantidad de población porque cree que le llegará un porcentaje menor de vacunas en comparación a otros países. Lo que le pidió Arguello a Gayle Smith es que se tenga en cuenta la proporción de contagios y muertes, índices en los que la Argentina está más complicado.

Con más de 300 mil positivos y más de 70 mil muertes desde que comenzó la pandemia, la Argentina se ubica actualmente tercero en el mundo con más casos diarios después de India y Brasil y cuarto en muertes, después de India, Brasil y Estados Unidos.

Argentina se ubica en cuarto puesto de mortalidad por millón de habitantes en América del Sur. En esta escala, en la que se pone el número bruto (cantidad de muertos) en relación con la densidad demográfica del país (millones de habitantes), la lista la encabezan Brasil, que tiene 2.084 fallecidos por millón de habitantes; Perú, 2.070; y Colombia, 1.642. Más abajo se ubican Chile, 1.491; Bolivia, 1.195; Ecuador, 1.162; Paraguay, 1.090; Uruguay, 1.021 y, por último, Venezuela, 84.