Trotta dijo que no comprende la suspensión de clases en CABA

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, renovó hoy sus cuestionamientos a la administración del gobierno porteño, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, por haber suspendido completamente las clases la semana próxima y no haber mantenido un esquema de virtualidad para los alumnos de la ciudad de Buenos Aires.

"La ciudad asume la complejidad de la realidad epidemiológica que se está transitando y suspende la presencialidad. No comprendemos por qué no se pasa al modo de la no presencialidad", dijo Trotta hoy en declaraciones a radio La Red.

En ese marco, el funcionario indicó que "la decisión que ha planteado la Ciudad es que van a recuperar los días el 20, 21 y 22 de diciembre. Para nosotros es una mala decisión".

Además, señaló que le resulta "sorprendente que ya se esté diciendo que el 31 (de mayo) se vuelve a la presencialidad en Ciudad" de Buenos Aires.

"Si anuncian que vuelven a la presencialidad es porque no se están teniendo en cuenta los datos epidemiológicos", afirmó el titular de la cartera educativa nacional.