Qué falta para conocer detalles de la Fase 1 en Mendoza

Mendoza vuelve al confinamiento total por 9 días desde mañana hasta el 30 de mayo. Eso ya es un hecho. Sin embargo, aún resta conocer la letra fina del anuncio que ayer realizó el presidente Alberto Fernández por cadena nacional. Justamente, ese es uno de los detalles que se está esperando para aclarar qué se cierra y qué no durante estos días: el texto del DNU.

Recién cuando se publique el DNU nacional el gobernador Rodolfo Suarez podrá precisar cómo continuará la situación en Mendoza en el marco de la "Fase 1" que dispuso la Casa Rosada. Pero antes, está previsto que se de el segundo hecho fundamental: la discusión con los intendentes.

Sobre todo para articular cómo serán los controles para poder garantizar un efectivo cumplimiento de las restricciones que se apliquen. Sin lugar a dudas ese será uno de los mayores desafíos sobre todo para evitar que exista circulación de personas.

Hasta que no se conozca el texto definitivo del decreto de Alberto Fernández no habrá mayores definiciones. Por ejemplo, en CABA Horacio Rodríguez Larreta anunció que los comercios no esenciales van a poder trabajar pero sin que los clientes ingresen. Es decir, de la puerta hacia afuera. Ese tipo de detalles son los que aún restan conocer para Mendoza.

Por lo pronto, es un hecho que quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

Además, el presidente informó que estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar mientras que sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.