Laura Alonso salió a responderle a José Luis Ramón: "Usted es un..."

Tras la polémica en torno a la votación del proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal, la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le respondió nuevamente a José Luis Ramón y le recordó que “es un diputado de la Nación” que “debe rendir cuenta de sus actos”. A su vez, sostuvo que desde Mendoza le piden al dirigente de Protectora que “no dé quórum o vote en contra” de la iniciativa del kirchnerismo.

La controversia surgió el fin de semana pasado, cuando Alonso publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que denunciaba a Ramón por “vender” su voto al oficialismo para aprobar los cambios en la elección del Procurador, a la vez que lo tildó de “falso opositor”. Ante ello, el mendocino le contestó por la misma red social y la intimó a retractarse públicamente bajo advertencia de iniciarle una demanda penal.

“Con todo lo que está pasando me parece casi ridículo tener que hablar de esto, con 72.000 muertos en la Argentina por covid. Yo me sumé como ciudadana a una campaña en redes sociales que le pide definiciones a un montón de diputados sobre si van a dar quórum y cómo van a votar la reforma del Ministerio Público que propone la señora Cristina Kirchner para lograr su impunidad”, explicó Alonso en el canal LN+.

En ese sentido, planteó que su cruce con Ramón le pareció “totalmente irrelevante”, y descargó: “Yo hoy soy una ciudadana libre, privada, que tiene libertad para opinar, y el señor Ramón es diputado de la Nación y como funcionario público debe rendir cuenta de sus actos, no yo”.

De todas formas, Alonso resaltó un punto que, a su criterio, generó “incomodidad” en Ramón: “Molesta que se empiece a visualizar quién es quién en la Cámara de Diputados. Es la primera vez en mucho tiempo que en las provincias de origen de estos legisladores, como también en otras provincias, le están exigiendo que no den quórum, y si llegaran a darlo, que voten en contra”.

Señor, opino lo que quiero. Soy una ciudadana privada y libre. Ud es diputado y tiene fueros y cumple una función pública. Rinda cuentas. No abuse de su posición porque el demandado va a ser ud. Esto es temerario y la Constitución Nacional me ampara https://t.co/cBtaRke1Y7 — lauraa (@lauritalonso) May 19, 2021

“Esta es una demanda ciudadana y no un capricho mío, hay miles de argentinos que no quieren tener estas discusiones en este momento, porque el Gobierno ha fracasado en testear y vacunar, y lamentablemente no vemos una luz al final del túnel. El fracaso es estrepitoso y cuesta vidas, educación, economía y futuro”, se refirió la exfuncionaria respecto a lo que considera como las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos en el marco de la pandemia de coronavirus.

Siguiendo con la problemática de la emergencia sanitaria y vinculándola a la pelea política por la Justicia, Alonso recalcó: “No hay vacunas, no hay testeos ni aislamientos; han cerrado escuelas y han fundido la economía argentina. El Gobierno tiene que rendir cuentas y los diputados que están en el medio y son cómplices en un proyecto inconstitucional que destruye la República para instalar una autocracia electiva, también tienen que rendir cuentas”.