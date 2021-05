Polémico: Zaffaroni sugiere que la Corte pudo cometer "homicidio culposo"

Eugenio Zaffaroni abrió una polémica con sus declaraciones sobre el fallo de la Corte Suprema que prohibió la suspensión de las clases presenciales decretada por el Gobierno nacional, al preguntarse si los miembros del máximo tribunal pudieron contraer una "responsabilidad penal" con una decisión que dio como "resultado" muertos por coronavirus y que incluso podrían haber cometido "homicidio culposo".

"Me pregunto si no hay una responsabilidad penal por los muertos por Covid–19 de estos días, si no se trata de un homicidio culposo. De cualquier modo hay responsabilidad política", planteó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las implicancias de la decisión que benefició al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, Zaffaroni graficó: "Si uno toma una medida con imprudencia y como resultado se produce una muerte, estamos frente a un homicidio culposo".

En declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam, el jurista explicó que este razonamiento fue "el criterio usado" en el juicio por la represión del 2001, en el que el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov fue condenado. "Es un criterio válido y discutible en el ámbito penal; alguien se salió de su función y tomó una medida de carácter sanitaria nacional, sin consultar a especialistas, ni peritos. Como resultado de eso, hoy tenemos muertos", insistió.

Si bien aclaró que, con su planteo, no "está promoviendo una denuncia", sino solo "reflexionando sobre el fenómeno", Zaffaroni advirtió: "Todavía estamos a tiempo de salvar vidas". Además consideró que en su momento va a existir un "juicio de la historia" y será "inflexible" sobre lo actuado por funcionarios y dirigentes durante la pandemia de Covid-19.