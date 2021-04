Alberto Fernández llamó "imbéciles" a "varios" referentes de la oposición

Alberto Fernández dialogó esta mañana con el periodista Reinaldo Sietecases en Radio Con Vos y disparó contra los dirigentes de la oposición que cuestionan las restricciones. "Escucho otros imbéciles que dicen que los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que alguien que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados?", manifestó el mandatario.

Aislado por coronavirus, dijo estar en buenas condiciones de salud y se despachó contra los dirigentes que cuestionan las restricciones anunciadas el miércoles. "Ayer leí a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que estoy ejerciendo yo? ¿Cuidar a la gente?", disparó Fernández.

"Miren los números con 20 mil contagios diarios. No los escribo yo", agregó justificando la necesidad de implementar medidas estrictas en las zonas de alto riesgo epidemiológico.

"Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona", advirtió el jefe del Ejecutivo nacional y no le quiso poner nombre y apellido al destinatario de sus comentarios.

"Son un montón de dirigentes los que dicen esas cosas, lamentablemente. Dicen que hago esto porque quiero evitar las PASO. ¿Cómo pueden decir esa barrabasada?", subrayó Fernández.

"Cuando la historia se escriba, yo quiero estar del lado de los que cuidaron la vida de los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo. Pero me voy a dormir en paz", esgrimió el presidente.

En este sentido, dejó claro que no se arrepiente de la cuarentena estricta que se decretó en el año 2020. "De la cuarentena no me arrepiento, salvamos muchas vidas con la cuarentena", señaló.