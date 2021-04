Putin llamó a Alberto Fernández para preguntarle por su estado de salud

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó esta mañana a Alberto Fernández para preguntarle por su estado de salud y le confirmó que seguirá enviando dosis de la vacuna Sputnik V a la Argentina.

"Quiero decirle que agradezco la vacuna porque sino me la hubiera aplicado la estaría pasando muy mal", le dijo Fernández al mandatario ruso durante la charla telefónica. Además, Fernández y Putin acordaron mantener otra comunicación telefónica para analizar la situación política a nivel mundial y el avance de las negociaciones entre Argentina y el FMI.

"Me siento bien, en buenas condiciones; al principio tuve un poco de fiebre y calor pero me tomé un analgésico y resolví la situación. Si no hubiera sido por la vacuna, la estaría pasando muy mal, le agradezco lo que hace por nosotros", fue el mensaje con el que Fernández agradeció al mandatario ruso.

Según consigna Infobae, Putin también se ofreció a mandar a algún especialista para asistir al presidente argentino, pero Fernández le agradeció y aseguró que no hacía falta.

Las autoridades científicas del Instituto Gamaleya se enteraron del contagio del jefe de Estado y solicitaron un Zoom con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el médico presidencial, Federico Saavedra. Ocurrió ayer y los representantes de Gamaleya solicitaron el cuadro clínico de Fernández y se pusieron a disposición del gobierno argentino.

Saavedra y Vizzotti reiteraron a los representantes de Gamaleya que el jefe de Estado tenía síntomas leves y que estaba todo bajo control. Horas más tarde, Fernández fue informado de la intención de Putin de mantener una comunicación desde Moscú para ponerse a disposición del presidente argentino.