Fernando Iglesias lleva a la justicia a Coco Sily tras sus amenazas en un programa de radio

El diputado nacional Fernando Iglesias denunció penalmente a Fernando “Coco” Sily y pidió ser tenido como querellante en el proceso.

Según la presentación judicial, el 30 de marzo de 2021, Fernando Sily utilizó una editorial en su programa Fuerte al Medio, transmitida por Radio 10, para amenazarlo públicamente.

“Cuando leí que un pelotudo como Fernando Iglesias le dijo ‘¿en qué te convertiste, Estela?’, me causó un escozor. Yo que vengo de esa militancia. Que un tipo como Fernando Iglesias le diga eso a Estela de Carlotto me generó una repulsión tan profunda”, había dicho el actor y conductor.

“Yo quiero seguir siendo el mismo tipo que puede decirle a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos lados cuando salgas de donde salgas porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas. Pedile al destino que no te cruce, porque hay cosas que tienen que ver con mi esencia. Yo no puedo soportar que a Estela de Carlotto, este maleducado... Y después chilla porque un diputado lo hace trastabillar, esa fue la palabra que usó, en un pasillo. ¡Pedazo de salame!”, agregó durante su programa.

Iglesias aseguró en su denuncia que las públicas amenazas -“mediante las cuales se anuncia una próxima afectación a mi integridad física- con el propósito de intimidarme para que no continúe denunciando las inocultables violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno provincial de Formosa, el apoyo del gobierno nacional a la dictadura de Maduro, las incontables violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la cuarentena, ni el silencio cómplice de los máximos referentes en derechos humanos sobre todos estos graves hechos”.

Además, manifestó que el humorista en diversos medios dijo que no se arrepentía diciendo concretamente: "Puede ser que haya sido un exabrupto, yo hablo así, soy así y no me voy a arrepentir en lo más mínimo porque así soy yo y así moriré”.