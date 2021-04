Polémicas declaraciones de Amalia Granata sobre la covid: “Es una…”

La diputada santafesina Amalia Granata aseguró que la covid-19 “es una enfermedad más de las que hay” circulando en la Argentina, como la gripe y el cáncer, aunque señaló que “llegó para quedarse”, y criticó las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno nacional, al cual cuestionó por “no hacer nada” durante los últimos meses para prevenir el impacto de la segunda ola de contagios.

En declaraciones al programa W Ver y Rever, del canal TN, Granata se refirió en principio a los escándalos relacionados con las irregularidades en la campaña nacional de vacunación: “Todo es tan improvisado, tan descontrolado. Hay improvisación de gestión absoluta, porque no tienen ningún plan para vacunar, ni para la economía, la inflación y la pobreza”.

“El Gobierno se enamoró de la pandemia y está gestionando con ella, cuando la realidad argentina demuestra que además tenemos una economía destrozada y muchos niños que no van a la escuela”, enfatizó.

Por otro lado, y pese a que su marido Leonardo Squarzon y sus dos hijos se contagiaron de coronavirus, Granata aseguró que “no me cambió la visión” que tiene sobre la pandemia: “Entiendo lo dura que es la enfermedad, porque mi marido no la pasó bien y a los chicos les dio vómitos y diarrea, pero el covid es una enfermedad más de las que hay y con la que tenemos que cuidarnos y tratar de convivir porque llegó para quedarse”.

También fue muy crítica con las medidas de restricción dispuestas por el Gobierno nacional: “Apoyé las primeras medidas del año pasado para encerrarnos, pero eso no funcionó y la economía está destrozada. Tuvieron un año para planificar la segunda ola que sabían que venía, y evidentemente no hicieron nada”.

En ese sentido, la exmediática y actual legisladora consideró que “debe haber más control que restricción”, y para ello pidió “sacar gente a la calle para controlar, tienen un montón de empleados públicos que cobran un sueldo a los que pueden preparar para inspeccionar”.

“Lo que le pasa a la vieja clase política es que no entiende la realidad. Como están hace mucho tiempo viviendo del Estado en la comodidad y el confort, para ellos la solución es cerrar. No existe un plan. Mi enojo es que no se ponen en el zapato del que labura, produce y mantiene al país”, concluyó.