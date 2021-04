Cafiero dijo que hoy no se consiguen camas en Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó a la realidad que atraviesa el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, al cual señaló como un sistema en el que "hoy no se encuentra una cama disponible". Al respecto apuntó a una parte de la oposición que, asociada a los "sectores más radicalizados", quiere el fracaso de las políticas sanitarias del Gobierno.

"No se consigue una cama en la Ciudad de Buenos Aires hoy", afirmó Cafiero en declaraciones a Radio Diez

"Muchas clínicas de obra social o prepaga del conurbano empiezan a atender a porteños", agregó, ya que, según el entiende, "las clínicas en la Ciudad no tienen cupo". Por otra parte, señaló que que "independientemente de la discusión sobre estadísticas y números, hay una realidad concreta: desde hace 15 días si necesitas conseguir una cama en la ciudad tenés un problema, y eso es testimonial, no es estadístico".

"No se puede meter la política en el medio. Hay gente detrás de las estadísticas, hay familias que están sufriendo. Si la oposición no se da cuenta de esto, me parece muy grave", analizó el jefe de Gabinete.

Para el jefe de Gabinete, "lo que subyace y deberíamos discutir con más profundidad es si lo que pasó en estos últimos días nos va a seguir acompañando en la gestión de la segunda ola", en referencia que "una parte de la oposición decidió politizar la pandemia, las muertes, las vacunas".

"Hace un tiempo era una minoría pero hoy parece ser mayoritaria esa postura" en Juntos por el Cambio, dijo para referirse al camino que optó Larreta de "judicializar la política sanitaria".

"Son discusiones muy mezquinas, pero lamentablemente la oposición ha tomado ese camino", insistió. Para Cafiero, estos sectores "ven en la cantidad de casos y en la cantidad de muertes motivos para celebrar", pero también "celebran que los contratos y las entregas de la vacuna no sean las que estaban en los contratos y se demoren".