"Es casi de vida o muerte": la defensa de Rodríguez Larreta de las clases presenciales

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue entrevistado por Carlos Pagni en La Nación+ y defendió la decisión de mantener las clases presenciales luego de fallo de la Cámara porteña que le dio lugar a una medida cautelar que permitió frenar el Decreto de Alberto Fernández que ordenaba cerrar las escuelas por 15 días. “Para nosotros, la educación presencial es casi de vida o muerte El efecto que tuvo el año pasado la no presencialidad fue terrible. Hay un 15% de deserción de chicos que dejaron la escuela, lo que es más del doble de lo que había en años anteriores a la pandemia”, aseguró.

Larreta focalizó en la puja por el sostenimiento de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. “Venimos de varias semanas donde los contagios están creciendo mucho. Es cierto que uno siempre compara con el año anterior, pero hoy tenemos cinco veces más testeos que el año pasado. Es difícil hacer esa comparación”, aseguró

Y, al referirse a la transmisión del virus en los establecimientos educativos, añadió: “El nivel de contagios dentro de la escuela es menos del 1%. De 755.000 personas yendo al sistema educativo, se contagiaron menos de 7.000. Es igual o menor al promedio de la Ciudad. No es que no se contagia nadie, sino que ocurre igual que en el resto de la Ciudad. Muchos dicen que ‘en las escuelas no, pero alrededor de los viajes se contagia más gente’, pero demostramos, con las mediciones de la tarjeta SUBE, que hoy la cantidad de viajes en transporte público es igual que antes del comienzo de las clases”.

El Jefe de Gobierno aseguró que la pandemia está golpeando fuerte. Pero priorizó la presencialidad. “A pesar de la que situación sanitaria es muy preocupante, eso no amerita cerrar y que no haya clases”, dijo.

Al ser consultado por la diferencia de criterio que tiene el presidente Alberto Fernández, Larreta fue cauto al declarar. “Él tiene otra mirada. En esto no coincidimos e insistió en que el sistema educativo tiene sus riesgos y por eso tomó su decisión”.

“No hay nada peor que los chicos dejen la escuela”

En tanto a las decisiones tomadas por Larreta en los últimos días, debido al conflicto que mantiene con el Gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, el conductor televisivo le consultó cómo procede para hacerlo en temas tan delicados. Por lo que el jefe de Gobierno porteño resaltó que “es muy importante tomar las decisiones basadas en datos”.

Por otro lado, al tratar la temática relacionada a los altos índices de pobreza en el Gran Buenos Aires, donde el 51% de la población es pobre y los más jóvenes conforman el 63% de ese porcentaje, Larreta declaró: “A mí me significa una enorme frustración, pero –por otro lado- es una gran oportunidad. No tengo dudas de que podemos salir adelante. La única manera de sacar a la Argentina adelante es terminando con la grieta”, indicó.